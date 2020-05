Szerdától a szabadban nem lesz kötelező a maszk, június 1-től nyitnak az iskolák és az ovik

Szerdától, május 20-tól életbe lép a nyitás 4. fázisa: a szabadban már nem kell használni a szájmaszkot, ha 5 méternél nincs közelben idegen személy és normálisan ehetünk az étteremben, nem csak a teraszon. Csütörtöktől 8 országba is elugorhatunk 24 órára. Június 1-től nyitnak az iskolák és az ovik. - jelentette be a szlovák kormányfő.

Fotó: tasr

Csütörtöktől lesz érvényes a rendelkezés, hogy a szomszédos 4 országba -Lengyelország, Csehország, Magyarország és Ausztria- , továbbá Horvátországba, Szlovániába, Németországba és Svájcba elugorhatunk 24 órára, ha Szlovákiában rendelkezünk állandó vagy átmeneti lakhellyel. Ehhez nem kell negatív koronavírusztesztet se bemutatni a határon, sem pedig karanténba menni. Az ország elhagyásakor egy nyomtatványt kell kitölteni.

Június elsejétől megnyílhatnak az óvodák, valamint az általános iskolák 1–5. évfolyamai. Az oktatási intézmény fenntartója dönt a nyitásról. Önkéntes alapon működik a az intézmény látogatása, a szülők eldönthetik, élnek-e a lehetőséggel. Az óvodákban maximum 15 főnyi csoportokat fogadhatnak, az alapiskolákban 20 fős csoportok alakulhatnak. Aki nem jár iskolába, az a diák távoktatásban részesül.

Az éttermek 22:00 óráig is nyitva tarthatnak, és nem csupán a teraszon fogyaszthatnak a vendégek.

A boltok, üzletek vasárnap továbbra is zárva maradnak, de végre kinyithatnak az üzletközpontok. Az eddigi rendelkezést, miszerint 25 négyzetméterre csak egy vásárló juthat, lecsökkentik 15 négyzetméterre. A bevásárlóközpontokban azonban a játszósarkak zárva maradnak. Továbbra is érvényes, hogy a 65 évnél idősebbek vásárlási ideje délelőtt 9 - 11 óra közé esik.

A mozik és a színházak is kinyithatják kapuikat, ahova azonban egyszerre csak 100 főt engednek be.

A szájmaszkot kint az utcán nem fog kelleni hordani, ha betartjuk az 5 méteres távolságtartást. Zárt helyiségben azonban továbbra is tanácsos felrakni ezt a védőeszközt.

Marek Krajčí egészségügyi miniszter már vasárnap jelezte, radikális enyhítő intézkedések jöhetnek.

Igor Matovič legutoljára május 4-én jelentette be a koronavírus-járvány miatt hozott intézkedések enyhítését, akkor a második és harmadik fázist vonták össze, ami aztán május 6-án lépett életbe. Ekkortól vált lehetővé a rövid távú elszállásolás, (a közös étkezés mellőzésével), kinyithattak a fodrászatok, pedikűrösök, manikűrösök, továbbá az üzletek és a szolgáltatások - alapterületi korlát nélkül, és az éttermek külső teraszai, a múzeumok, galériák, könyvtárak és kiállítótermek. Látogathatók lettek a kültéri turisztikai látványosságok is, újra üzemelhetnek a taxitársaságok, tarthatnak miséket és esküvőket is.

