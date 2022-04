Szerdától változnak a maszkviselésre vonatkozó szabályok, és az eHranicával sem kell már foglalkoznunk

Szerdától (április 6.) megszűnik az eHranica rendszerbe való regisztrációs kötelezettség.

Fotó: TASR - illusztráció

Szabadtéren reszpirátort sem kell majd viselni a hét közepétől, kivéve a tömegrendezvényeket. Erről Vladimír Lengvarský (OĽaNO-jelölt) egészségügy-miniszter tájékoztatott hétfőn.

A Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) emlékeztet, hogy továbbra is kötelezően reszpirátort kell viselni a tömegrendezvényeken – beltéren és a szabadban is. Emellett az épületek minden belső terében és a tömegközlekedési eszközökön is reszpirátort kell használni.

Bár már nem kell regisztálni az eHranica rendszerében, az ÚVZ azt javasolja, hogy amennyiben külföldről térünk haza, továbbra is legyünk óvatosak, figyeljük az egészségi állapotunkat, és amennyiben tünetek jelentkeznek, vegyük fel a kapcsolatot a háziorvossal.



(TASR)