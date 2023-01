Szerencsétlen baleset vagy öngyilkosság? Sok a kérdőjel a nő és hároméves fia halálával kapcsolatban

Amint arról beszámoltunk, hétfőn holtan találták meg azt a 40 éves nőt és hároméves fiát, akinek a csehországi Pec pod Sněžkou településhez közeli Óriás-hegységnél (Krkonoše) veszett nyoma. Egyelőre csak találgatni tudnak az illetékesek, hogy mi okozhatta a halálukat, bizonyos részletek viszont ismertek.

Fotó: HZS Královéhradeckého kraje

A CNN Prima News tájékoztatása szerint a holttesteket egymáshoz közel, az erdőben találták meg, távol az úttól, egy nehezen megközelíthető helyen. A mentők nem tudják megmondani, az anya és fia mit kereshetett az erdőben, holott a közelben lévő lépcsős utat is használhatták volna. Azt feltételezik, hogy szánkóval mentek jeges terepen, és vélhetően lecsúsztak az útról.

A Právo napilap szerint a nő ismerte a Růžová hora környékét – ő is és fia is melegen fel voltak öltözve. Épp itt látták a nőt és fiát, ahogy kiszálltak sífelvonóból. A térfigyelő kamerák is rögzítették, amint szánkót húzva a sífelvonó felé haladtak.

A rendőrség vizsgálja az eltűnésük körülményeit. Az egyik lehetséges forgatókönyv, hogy szerencsétlen balesetet szenvedtek az említett szánkóval úgy, hogy lerepültek az útról. Emellett az öngyilkosság lehetőségét sem zárták ki.

A TN.cz információi szerint az Óriási-hegységnél töltött kirándulás után a nőnek át kellett volna adnia fiát az édesapának, aki a bíróság szerint a gyerek hivatalos gyámja volt.



-para-