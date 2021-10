Szereptévesztés, avagy ki kinek az ellenzéke?

Kész politikai kabaré volt az utóbbi pár nap. Egyesült három párt, melyek eddig egymás kőkemény ellenzékének számítottak, de mivel a kormánnyal szemben mindegyikük ellenzékben volt, elásták a lóhátról hátrafelé és mindenfelé is nyilazó csatabárd kokárdáját…

Fotó: TASR

Oké, ezen most már ne nevessünk. Ők is komolyan vették, s ennek a lépésnek valamilyen következményei bizonyára lesznek.

A többi párt a szlovák politikai színtéren éppenséggel fentiek ellenkezőjét követte el. Mindenki széthullik.

Volt, hogy a parlamentbe elfelejtett beszambázni a koalíciós többség (próbálj csak te nem bemenni melóba…), így aztán a Speciális Ügyészség éves tevékenységéről szóló beszámolót sem tudták elfogadni. Ezt az ellenzéki Fico, aki a mi és a kamerák emlékezete szerint sosem ülne be a Nemzeti Tanácsba ellenzékiként, röhögve ki is élvezte. Azért is, mert a speciális ügyész többszörösen is a begyében van. Pedig bizonyára szívesebben tudná a zsebében, de hát…

Az állítólag nem ultrakonzervatív kormány pártján túlmozgó Záborská képviselő asszony ultrakonzervatív, valójában csak szociális segítségnek álcázott, abortuszt szigorító javaslatát második olvasatba szavazta a koalíció. Annak dacára, hogy e kormány jelenleg legerősebb pártja – szintén állítólag – liberális. Noha képviselői a javaslat ellen szavaztak, illetve tartózkodtak, azért csak bárgyún nézték, ahogyan átmegy... Az „ellenzék” hathatós támogatásával, ami azt jelenti, hogy az ilyen-olyan pártszínekben vagy azokon kívül pompázó neofasiszták és Fico Smere is jól jött a 130-ból a 75 igen szavazathoz. (Földieim kedvéért: a Za ľudítól indult, losonci polgármester asszony is megszavazta…)

Mondjuk, ebből is látszik, Fico ugyan balosnak álltja be magát, holott jó ideje már a szélsőjobb oldalon politizál, önként átadva ezzel a teljes szlovák balos ügyvitelt az általa árulóként kezelt Pellegrininek. Így ő és társai egy sima tartózkodással is tiszták, Európa-kompatibilisek, mérsékeltek maradtak – ajándékba kapták ezt a lehetőséget is.

A reálisan ellenzékben ténykedő Progresszív Szlovákiáért mozgalom viszont konkrét törvényjavaslatokon, módosítókon dolgozik. Emeljük ki: dolgozik, mintha kormányozna. Az igaz, hogy a Valášek képviselő által kidolgozott négy javaslatot a parlament lesöpörte az asztalról (a nyugaton balosként kezelt elveket itt most a szlovák baloldal elvetette…), mégis dolgozik: komolyan veszi magát.

A reálisan szintén ellenzékben ténykedő Smer főnöke viszont ténykedik ugyan, de nem dolgozik, hanem ugyanazért a pénzért csak kötekedik. Ez egy ellenzéki párt esetében érthető, de ellentétben a PS-szel, nem konstruktív. Fico ördögöt kiáltott a speciális ügyészre, amiért egy országosan populáris influenzás, pardon, influencer vagy micsoda perszónát, aki állítólag drogdíler, kiengedtek a vizsgálatiból. Kimatekozta, hogy egyenesen Lipšic és egyenesen a kormány javaslatára tárta ki a börtönajtót, nehogy kiderüljön, hogy ki mindenki drogozik a kormányban, s itt elsősorban ugye kire is gondolhatnánk… Igen, Fico már Matovič mániáit is lopja: Lebosulíkra utalgatott…

Van tehát, aki nem kormányoz, de dolgozik, van, aki nem kormányoz, de nem is jut eszébe megdolgozni a pénzéért. És van, aki kormányoz, de azt sem képes elérni, hogy a képviselői reggel bemenjenek a munkahelyükre és dolgozzanak. Felmerül a kérdés:

Ki kinek az ellenzéke itt? Mert nekem úgy tűnik, a többség, mintha a választók ellenzéke lenne…