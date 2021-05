Szeressétek egymást és sokasodjatok, Matovič mindenminiszternek terve van veletek!

Itt a május, Igor Matovič szerelemre buzdít! Csodálatos körítéssel tárta elénk a Facebookon, hogy a társadalom öregszik, lassan nyugdíjasok lesznek "Husák gyermekei", és nem lesz, aki dolgozzon rájuk. De neki - mint mindig - most is van egy terve!

Igor Matovič (Fotó: TASR)

Igor Matovič pénzügyminiszter a Facebookon jelentette be, hogy egy pénzügyi tervet készít a fiatalok családalapításával összefüggésben, és persze üzent nekik is ez ügyben.

"Vannak, akik nem látnak az orrukon túl, csak az egójuknak élnek, másokat viszont foglalkoztat azok jövője, akik utánunk jönnek. Nekem mint pénzügyminiszternek ügyelnem kell a jelenlétünkre Szlovákiában, de a jövőnkre is, hogy az utánunk jövőknek is legyen miből élniük. No de a jövőre nézve az a helyzet, hogy Houston, baj van! Mégpedig hatalmas. A közeljövőben Szlovákia a leggyorsabban elöregedő társadalommá válik Európában" - fogalmazott.

Ezután kifejtette, hogy ha a forradalom óta eltelt több mint 30 év születési számait összevetjük 1989-ével, akkor 600 ezres mínuszt kapunk gyerekszámban. Tehát ennyi gyerekkel több született volna, ha a '89-es trendet tartjuk mostanáig.

"Ez azt jelenti, hogy hamarosan megjelennek a nyugdíjasok között Husák gyermekeinek tömegei, a dolgozók között viszont jóval kevesebb fiatal lesz, ami a közpénzek szempontjából rendkívül fontos probléma. Tehát egyre többnyugdíjasra dolgozik majd egyre kevesebb ember" - folytatta.

Mivel azonban elkezdődött a május, a szerelem hónapja, Matovič a fiataloknak megüzente, mi lenne a megoldás. "Ha abból indulunk ki, hogy az ország eladósodottságának növekedéséhez vezető út el lesz torlaszolva, migránsokat nem akarunk, lopni nem fogunk és már nem lesz hol spórolni, akkor az egyre több nyugdíj finanszírozására az egyetlen lehetőség az adó- vagy járulékemelés. Ezzel viszont még több ember hagyhatja itt Szlovákiát. A 22-es csapdája - szögezi le, majd fordít a történeten - ... vagy pedig megpróbálunk az utolsó pillanatban csodát tenni, és olyan országot csinálni Szlovákiából, ahol a fiatalok nem félnek majd családot alapítani, és ahol a család nem fél majd még egy gyereket vállalni. Ahol behozzuk a lemaradásunkat."

Végül közölte, ő jön a pénzügyi tervvel, "ti pedig ne feledkezzetek meg a legfontosabbról: szeressétek egymást és sokasodjatok!"

A pénzügyminisztérium idén az adó- és járulékrendszer reformjára készül. A részletek egyelőre nem ismertek, Eduard Heger miniszterelnök viszont annyit közölt, hogy az adó- és járulékterhek együttesen nem fognak nőni, viszont az adóemelést nem zárta ki.

(Čas.sk/parameter)