„Szeretek verekedni a rendőrökkel” – mondta a fiatal mérnök, aki megtámadta a zsarukat

A fiatal mérnökre, Rastislavra egy felsőszerdahelyi (Horná Streda – Vágújhelyi járás) hotelben hívták ki a rendőröket a napokban.

Nem voltak nála a személyes iratai, ezért a rendőrök az őrsre akarták vinni, hogy kiderítsék a személyazonosságát. Rastislav azonban nem volt együttműködő, rugdosni kezdte a zsarukat.

A rendőrök ártalmatlanították a férfit, de közben eltört az egyikük keze. A másik rendőr is megsérült, ő hét napig gyógyuló sérülést szerzett.

Mint kiderült, nem ez volt az első eset, hogy a férfi rendőrökre támadt: korábban már kétszer is agresszívan viselkedett velük. Ezúttal ráadásul be is ismerte, hogy szeret rendőrökkel verekedni.

Különleges szenvedélyéért azonban borsos árat kell fizetnie, ezúttal ugyanis akár 3-tól 8 évig terjedő börtönbüntetést is kaphat.



(para)