Szeretetláda, labdakeresés, koszorúkészítés – Nagymad így óvja meg a karácsony varázsát

Hamarosan itt az év legszebb ünnepe, amire mindenki lázasan készülődik. Mostanság nem egyszerű az életünk, a járványhelyzet megnehezíti a mindennapjainkat. Ennek ellenére nem szabad hagynunk, hogy mindent elvegyen tőlünk. Így gondolja ezt többek közt a csallóközi Nagymad községe is, ahol az önkormányzat kedves kis meglepetésekkel pótolja a szokásos karácsonyváró ünnepségüket.

„Napjainkban nem éppen vidám a közhangulat. Az emberek lelkét megnyomorítja a sok szabály, ami naponta változik. Családtagok, ismerősök, barátok mennek el búcsúszó nélkül, félelemben élünk, hogy vajon mit hoz a holnap. Félelemben viszont nem lehet élni, nem szabad hagynunk, hogy tönkremenjenek az emberi kapcsolatok.

Ezért döntött úgy az önkormányzatunk, hogy a lehetőségeinkhez mérten, az előírt szabályok betartása mellett az idén a már hagyományossá vált karácsonyvárás helyett valami kreatívabbal rukkolunk elő”

– kezdte László Gábor polgármester.

Ahogyan tavaly, úgy idén is helyet kapott a faluban, az adventi koszorú melletti fán egy szeretetláda, teli s tele pozitív, léleksimogató, szép gondolatokkal. Bárki, aki arra sétál, húzhat a ládából egy levelet. „Az előző évben nagy népszerűségnek örvendett ez a kezdeményezésünk, így idén is megtöltöttük kedves gondolatokkal a szeretetládánkat. Olyan időket élünk, amikor nem szabad találkozni, gyülekezni, leülni egy nagy beszélgetésre, ezért a legkisebb pozitív töltekezésre is szükségünk van” – mondta a polgármester.

A községben a legkisebbekről sem feledkeztek meg. Izgalmas labdakereső játékkal kedveskedtek nekik. „Az egész helyzetnek a gyerekek a legnagyobb áldozatai. Hol kinyitnak az iskolák, hol bezárják kapuikat. Ezer kérdés van a kicsik fejében.

A Télapó is járt a községünkben, aminek nagyon örültek a csemeték, de egy gyerek többre vágyik. Sok esetben nem tárgyi dolgokra, sokkal inkább vidámságra, karácsony előtti apró megerősítésekre, hogy a karácsony ünnepköre egy misztikum, ahol vannak csodák”

– osztotta meg a Paraméterrel László Gábor. Ezt a gondolatmenetet követve kitaláltak egy játékot a falu gyerkőceinek. Színes labdákat rejtettek el a fűben, hóban, bokorban. A gyerekek dolga az volt, hogy ráleljenek az ajándékra. „Kicsi dolog, de nekik sokat jelent. Szinte már csontig hatoló hideg volt, mégis lelkesen keresték a labdákat, a szülők is élvezték a játékot.”

Azoknak a családoknak, ahol a kisgyermek betegeskedett és nem tudott részt venni a labdakeresésben, fájdalomdíjként házhoz vittek egy-egy labdát.

További remek ötlete is támadt a falu vezetőségének: a nagymadi lányok és asszonyok felé intéztek egy felhívást. Ennek lényege, hogy a községbéli hölgyek megmutathatják saját kézzel készített adventi koszorújukat. Ebben a versenyben a dunaszerdahelyi Florency virágüzlet támogatja őket. Az ügyes kezű lányok lefotózzák alkotásukat, a képet elküldik az önkormányzatnak, ők továbbítják azt a virágbolt tulajdonosának, aki kiválasztja a legszebbet, s annak készítőjét ajándékkal lepi meg.

Természetesen az idősek sem maradnak ki a sorból. „Év végén, a nyugdíjas klub vezetőségi tagjaival közösen – maszkban és kesztyűben – mindenkit meglátogatunk. Szerény pénzösszeget kap minden szépkorú, a férfiembereink egy kis lélekmelegítőt, a hölgyek pedig vitaminokat. Sok meglepetést tartogatunk még az év végére, ami úgy kovácsol bennünket közösséggé, hogy személyesen nem találkozhatunk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az emberek szívéből ne aludjon ki a remény és tudják azt, hogy mindig mindenből van kiút.

Mi nemcsak egy község vagyunk, de egy közösség is. A bajban és az örömben egyaránt. Az önkormányzat feladata, hogy ezt a tüzet életben tartsa”

– zárta beszélgetésünket a polgármester.

