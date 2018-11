Szeretnél szombaton szavazni? A személyit ne felejtsd otthon!

A hétvégi választások előtt érdemes egy pillantást vetni a személyi igazolványra, hogy nem járt-e le. Szavazatunkat csak abban a városban vagy községben adhatjuk le, ahol az állandó lakhelyünk is van.

A helyhatósági választásokon külföldiek is leadhatják szavazatukat – ehhez 18 éven felülinek kell lenniük, és az érintett településen be kell lenni jegyezve a lakhelyének. Emellett az itt-tartózkodásához szükséges iratokat is fel kell mutatnia.

