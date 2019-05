Szerezzen életre szóló élményeket az V. Felvidéki Vágtán!

A Felvidéki Vágtán a lóverseny nyújtotta izgalmakon túl egyéb attrakciók, kézműves vásár, vidám gyermekprogramok is várják a látogatókat. Idén is színvonalas és széles tömeget vonzó kulturális programok, nagyszabású koncertek lesznek.

"Május 24-én este Lehár Ferenc egyik legkedveltebb operettje, a Víg özvegy lesz látható, mindez nagyszerű szereposztásban. Május 25-én 11 órakor lesz az ünnepélyes megnyitó, majd az előfutamok délben rajtolnak. Miután kiderül, hogy mely települések jutnak a döntőbe, a Fekete Sólyom történelmi íjászklub jóvoltából látványos íjászbemutatóban lesz része a közönségnek. A programból nem hiányzik lovas bemutató sem. A vágta történetében a maga nemében egy különleges futóverseny is része a rendezvénynek, amelyet a Csallóközi Marathon Club és a Felvidéki Vágta csapata közösen szervez Fuss a Felvidéki Vágtán címmel. A felnőttek 1, 5 és 10 kilométeren mérhetik össze gyorsaságukat, a gyerekek 300 méteren versenyeznek. A rendezvényen a Golddies Swingatlanügynökség zenekar előadásában a múlt század legismertebb cabaret- és mozislágerei csendülnek fel. A döntő futam előtt a látogatók előtt megelevenedik a vikingek harca a magyarokkal. A csatajelenet a budapesti Flokken újraélő csapat és a Bíró Kert Lovas Központ közös produkciója lesz. A döntő futamra 17.30 perckor kerül sor, ekkor kiderül mely települések versenyeznek majd Budapesten. Este 20 órától Curtis album bemutató koncertje lesz, 21 órától a csikidam királya, Szikora Robi és az R-GO ad színvonalas nagykoncertet. A szervezők szeretnék a lovas hagyományokkal megismertetni a gyerekeket is, ezért számukra sok izgalmas programmal készülnek. A legkisebbeket játszópark várja korabeli játékokkal, ágyúval lőhetnek, lovagolhatnak, és a parasztudvarban állatsimogatásra is lesz lehetőség. Természetesen most sem hiányoznak majd a csallóközi étel-és italspecialitások, valamint az érdeklődőket színvonalas borudvar várja. A látogatók emellett szebbnél szebb portékából választhatnak ajándékot, amelyet emlékként hazavihetnek a vágtáról" – mondta Bóna

Ne maradjon le a rendezvényről, váltsa meg belépőjegyét már most!

Jegyek vásárolhatók Dunaszerdahelyen a MAX bevásárlóközpontban a Csodafarmon, a városi művelődési központban és a Vámbéry téri Focus music shopban.

Elővételben a kétnapos jegy ára 12 euró, a helyszínen 15 euró. Elővételben lehet belépőjegyet venni csak a szombati napra is, ebben az esetben a jegy ára 5 euró. A szombati jegy ára a helyszínen 7 euró. A gyerekeknek a belépés 120 centiméterig ingyenes, afölött 5 euró. Aki a futóversenyre szeretne regisztrálni, az 10 euróért teheti meg. A verseny résztvevői ajándékot kapnak, valamint ingyen beléphetnek a Felvidéki Vágtára.

Webshopon keresztül is lehet jegyet váltani a www.felvidekivagta.sk oldalon.

(PR-cikk)