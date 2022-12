Szétfeszítheti a Szövetséget a platformok kérdése, viharos ülés vár szombaton a párt országos tanácsára

Habár a megyei és a helyi önkormányzati választásokon mutatott sikeres szereplést kellene elsősorban értékelni, a Szövetség Országos Tanácsának szombati ülésén várhatóan a platformok megszüntetése lesz a legfontosabb téma. Az ötlet, amely az alapszabály módosítását igényli, az MKP Platformé, az Összefogás és a Híd Platformok viszont ellenzik. A párt grémiuma sem támogatta, az MKP Platform azonban várhatóan mégis az országos tanács elé viszi a kérdést. Hogy ez biztosan megtörténik-e, azt Forró Krisztián pártelnök, az MKP Platform képviselője sem erősítette meg, de úgy vélte, hogy a "jövőről vitázni kell".

Fotó: Paraméter

A Szövetség váratlanul jól szerepelt a helyi és a megyei választásokon, több megyei képviselője lett, mint 5 éve, négy megyében pedig megyei alelnököt is adhatnak. A helyi önkormányzati választásokon is eredményesek voltak a párt jelöltjei, a polgármesterek tekintetében a második legerősebb lett a párt – csak a Hlas előzi meg a pártok közül – 222 megválasztott településvezetővel, a képviselők számát nézve pedig a negyedik, 1696 megválasztott képviselővel.

A párt értékelni fogja a választásokon elért eredményeket is, de ezt a témát várhatóan elnyomja majd az MKP Platform javaslata. Berényi József platformelnök szerint ugyanis várhatóan felvetik a platformok megszüntetésére vonatkozó javaslatukat. Ezt Forró Krisztián pártelnök sem cáfolta, de arról nem mondott nyíltan véleményt, hogy szerinte időszerű-e a vita a platformok megszüntetéséről.

Készülni kellene a parlamenti választásra

Sólymos László OT-elnök (Híd Platform) szerint a testület szombati ülésének az egyik legfontosabb feladata az október végi választások értékelése.

„Jól szerepeltünk, köszönjük a választóknak a bizalmat, de most azon kell inkább dolgoznunk, hogy megszolgáljuk ezt a bizalmat” – mondta a Paraméternek Sólymos.

Az OT elnök szerint ugyanilyen fontos téma, hogy meg kell kezdeniük a felkészülést a parlamenti választásra, mivel jelenleg azt sem lehet kizárni.

Berényi: Tisztázni kell a választások előtti eseményeket is

Berényi József szerint is foglalkozni kell a parlamenti választásra való felkészüléssel, értékelni kell a megyei és a helyhatósági választásokat is, de a választások előtti platformok köztik súrlódásokat is. „Tisztázni kell a választások előtti eseményeket is” – mondta a Paraméternek Berényi. A választások előtti események alatt a jelöltállítás körüli problémákat érti Berényi.

„Akár a személyemmel kapcsolatos huzavonákat, akár a somorjai jelöltállítással kapcsolatos problémákat” – mondta Berényi.

A Híd és a Szövetség Platformok szerint ugyanis Berényi nevezését a megyeelnöki posztra az alapszabállyal ellentétesen adta le Forró Krisztián pártelnök, mivel a jelöltet nem hagyta jóvá a párt kerületi tanácsa. A jelölés tisztaságát végül a választás előtt nem nagyon bolygatta a két másik platform, Berényi indult, és mintegy 38 ezer szavazattal második lett Jozef Viskupič mögött.

Somorján a képviselőjelöltek kiválasztása okozott problémát, a 18 képviselőjelölt közül csak 1-1 helyet kapott a Híd és az Összefogás, a többit az MKP Platform tölthette be.

„Ez majd kiderül”

Az MKP Platform a választások után, november közepén állt elő a platformok megszüntetésének a tervével. A Szövetség három platformot hozott létre a megalakulásakor, a három elődpárt ezekbe integrálódott, így jöttek létre az MKP, a Híd és az Összefogás platformok. A megszüntetésükhöz alapszabályt kellene módosítania a tavaly októberben megalakult pártnak, amihez azonban kellene mindhárom platform beleegyezése. A Híd és az Összefogás Platformok azonban ellenzik ezt.

Berényi szerint ennek ellenére várhatóan felvetik a témát. „Ma lesz erről még egy egyeztetésünk a platformon belül, ennek fényében állunk majd hozzá a kérdéshez” – mondta a Paraméternek pénteken délelőtt Berényi. Azzal ő is tisztában van, hogy a másik két platform vezetése elutasítja a javaslatukat.

„A grémium ülésén elhangzott, hogy nem tudják támogatni a javaslatunkat” – ismerte el az MKP Platform elnöke.

Azt nem mondta el, hogy az alapszabály-módosítást hogyan akarják elérni a két másik platform ellenében. „Ez majd kiderül” – mondta a platformelnök a Paraméternek.

Feszültség, ami szétfeszítheti a pártot

A másik két platform vezetői azonban nem sok lehetőséget látnak az alapszabály módosítására, és nem is látják ennek értelmét.

„A Szövetség létrehozásakor megegyeztünk, hogy a párt szerkezetét csak konszenzussal, mindhárom fél beleegyezésével lehet megváltoztatni. Most úgy néz ki, hogy vannak olyanok, akik ezt nem így gondolják – kommentálta a Paraméternek Sólymos az MKP javaslatát. – Erről is kell beszélni, mert ez az igyekezet belülről szétfeszítheti a Szövetséget.”

Szerinte a tavaly létrejött pártnak egyelőre stabilitásra van szüksége. „Másfél évnyi kemény tárgyalások után sikerült összerakni, de ez még egy képlékeny szövetség, hiszen több mint 12 év szembenállást kellett áthidalnunk, a bizalmatlanság nem múlt el egyik napról a másikra. Ha erővel akarunk belenyúlni, az egész széteshet” – mondta Sólymos.

A párton belüli problémák előtérbe kerülése szerinte árthat a Szövetségnek is, a választóik elfordulhatnak tőlük. „Ennek most nincs itt az ideje, és két platform is kimondta, hogy nem ért ezzel egyet. Ennek az erőltetése csak feszültséget generál, ami szétfeszítheti a Szövetséget. Most nem ezzel kell foglalkozni, erre ráérünk a parlamenti választások után” – mondta Sólymos.

Összefogás: az alapszabály módosítása nem aktuális

Hasonlóan vélekedik az Összefogás Platform is. „Ezt a témát a párt megfelelő szervének ülésén, ami ebben az esetben az országos grémium, részletesen artikuláltuk.

A platform egyöntetű véleménye szerint a pártnak nem magával és saját struktúrájával kellene foglalkoznia, az alapszabály átfogó módosítása nem aktuális” – mondta a Paraméternek Mózes Szabolcs, a párt alelnöke, az Összefogás Platform képviselője.

Sólymoshoz hasonlóan úgy véli, hogy ezt a kérdést elég kezelni a parlamenti választások után.

Rigó: grémium már döntött, a platformok maradnak

Az MKP tisztában van vele, hogy az alapszabály-módosításhoz a párt kongresszusát kell összehívnia, ezt már kezdeményezte is, a kongresszus január 28-án lesz. Hogy azonban ott szavazhatnak-e a küldöttek a módosításról, az már kérdéses. „A bárki által nyilvánosan elérhető szabályzat szerint alapszabály változtatása esetén csupán két szerv illetékes: a grémium mint kizárólagos javaslattevő a közgyűlés felé és a kongresszus, mint az a szerv, amely szavazhat egy ilyen javaslatról” – magyarázta a Paraméternek Mózes.

Ez azt jelenti, hogy a kongresszus csak olyan alapszabály-módosításról szavazhat, amelyet a grémium terjeszt elő. A hat tagú grémium paritásos alapon áll fel, minden platform 2 embert delegálhat, és döntéseit konszenzussal hozza éppen azért, hogy egyik platformot se lehessen megkerülni.

A grémium már döntött a kérdésről, erősítette meg a Paraméternek Rigó Konrád, a Híd Platform elnöke.

„A grémium erről már döntött, a két másik platform nem támogatja az MKP Platform javaslatát. Ha a párt alapszabályát tiszteletben tartjuk, akkor most nem lesz aktuális ez a téma” – mondta Rigó.

Ő azt várja az OT-től, hogy pontot tudnak tenni ennek a témának a végére.

Forró: a vita hasznos

Forró Krisztián nem erősítette meg, de nem is cáfolta, hogy a OT szombati ülésén téma lesz a platformok megszüntetése. „A választási eredmények kiértékelése a legfontosabb, de fontos a jövő kérdése is – mondta a Paraméternek Forró. – Azt majd holnap meglátjuk, hogy a jövővel kapcsolatban milyen témák merülnek fel. A vita a párton belül nyitott és hasznos.”

Arra a kérdésre sem válaszolt egyenesen, hogy fontosnak, időszerűnek tartja-e a platformok megszüntetésének témáját.

„A jövővel kapcsolatos mindenféle vita hasznos a közösség és a párt szempontjából is” – válaszolta Forró.

Ugyanezt válaszolta arra a kérdésre is, hogy van-e értelme erőltetni a platformok megszüntetését, ha két platform ezt elutasítja. „Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy minden, ami a jövővel kapcsolatos, és vitára van bocsátva, azt meg kell tárgyalni, és vitázni kell róla. Azt majd holnap látjuk meg, hogy ez a téma része lesz-e a holnapi vitának” – mondta Forró.

Lajos P. János