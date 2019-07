Szex a szabadban? Tilos!

Nagy felháborodást váltott ki a közvéleményben a hír, miszerint fiatal pár szexelt a minap egy győri szökőkútban . A rendőrség közerkölcs megsértése miatt indított eljárást, és az elkövetők akár két év letöltendő szabadságvesztésre is sújthatók .

A szlovák jogszabályok ennél még szigorúbbak. Mivel Pozsony bizonyos részein az utóbbi időben elszaporodtak a szabadban történő szerelmi légyottok, a SME napilap nemrégiben utánajárt annak, milyen büntetésre számíthatnak azok a párok - akik nyilvános helyen kívánják átélni a hálószobai kalandokat.

A nyilvános szexért a legenyhébb büntetés a szóbeli figyelmeztetés lehet, de a szeméremsértés börtönnel is büntethető. Az, hogy az intézkedő rendőrök miként bírálják el a helyzetet, függ attól is, mennyire forgalmas az a hely, ahol rajtakapják a párt, illetve attól is, hogy a közösülő felek például behúzódnak-e egy rejtett zugba, vagy pedig éppen feltett szándékuk-e a magamutogatás, a szeméremsértés.

Autóban, de még otthon sem lehet mindent

A nyilvános szex tulajdonképpen mindehol büntetendő, ahol az arrajárók akaratlanul megpillanthatják az aktust folytató párokat - legyen szó egy erdőről, parkolóról vagy akár egy rétről.

Amennyiben valaki feljelentést tesz, a rendőrség még magánterületen is intézkedésbe foghat szeméremsértés miatt, amennyiben a nyilvánosság - mondjuk a szomszédok - szem- vagy fültanúi a pásztorórának. A bujálkodókon az sem segít, ha egy parkolóban az autóba zárkóznak, mivel a parkoló is nyilvános helynek számít.

A legenyhébb esetekben - amikor a párnak nem célja a magamutogatás - közrend elleni szabálysértésről van szó, ilyenkor szóbeli figyelmeztetés, vagy személyenként 100 euróig terjedő pénzbírság járhat a kamatyoló feleknek.

Amennyiben a helyzet súlyosabb, és a hancúrozás kimondottan a szeméremsértés célját szolgálja, az ilyen ügyeket már garázdaságként kezelheti a rendőrség. Ezekben az esetekben már három évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható a nyilvános lepedőakrobatika.

A szakértők szerint a nyilvános szexet elsősorban azok művelik, akiknek nincs saját lakásuk, szobájuk, vagy az együttlétet valamilyen oknál fogva titokban kell tartani.

A következő kategóriát azok alkotják, akik a szexuális életükben is keresik az adrenalinforrást. Oľga Jamborová szexológus szerint ez egy normális jelenség, és egyáltalán nem számít ferde hajlamnak. "Az érzés, hogy lebukhatnak, feszültséget kölcsönöz a szituációnak. Izgatja őket a lehetőség, hogy elkaphatják őket" - mondja a szexológus, hozzátéve, hogy a párok emellett egyáltalán nem vágynak arra, hogy lebukjanak, csak a veszélyérzet izgatja fel őket.

A véletlen szemlélők között a gyerekek nagyon sérülékenyek lehetnek. A szexelő párok látványa szorongást válthat ki belőlük, és bizonyos időre megpecsételheti az idegenekhez való hozzáállásukat.

"A gyermek nem értheti az adott szituációt, amit például az agresszió megnyilvánulásának is tekinthet."

(parameter/SME)