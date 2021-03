Szexbotrány az ausztrál parlamentben - az alkalmazottak az irodákban szexeltek, prostituáltakat is rendeltek

Elismerte az őt és kormányát ért bírálatok jogosságát kedden az ausztrál miniszterelnök azzal a botránnyal kapcsolatban, amely a kormánykoalíció parlamenti személyzete több tagjának szexuális botrányai miatt robbant ki.

-illusztráció- (Fotó: Wikipédia)

Scott Morrison nem sokkal a The Australian című újság cikkét és a Channel 10 televíziós csatorna adását követően nyilatkozott. A médiumokban egyebek közt olyan videofelvételeket is nyilvánosságra hoztak, ahol a kormánypárt több alkalmazottja a parlament irodáiban folytat szexuális tevékenységet. A csak Tomként emlegetett szivárogtató arról is beszámolt, hogy kormányzati alkalmazottak az egyik imaszobát is igénybe vették ilyen célokra, valamint prostituáltakat rendeltek az épületbe.

A felvételek azután szivárogtak ki, hogy a védelmi minisztérium egyik korábbi alkalmazottja azt állította, egy a törvényhozás épületében átmulatott éjszaka során megerőszakolták. A bejelentést követően tüntetéseket jelentettek több ausztrál városból is, a botrány pedig a közvéleménykutatások szerint Morrison népszerűségét is megtépázta.

Az ügyben mostanáig egy alkalmazottat elbocsátottak.

Noha a miniszterelnök korábban igyekezett védelmébe venni kormányának a nemi egyenlőség megvalósítása felé tett lépéseit, kedden elismerte, hogy további intézkedések szükségesek. A miniszterelnök egyúttal visszataszítónak nevezte a felvételeket, és hozzátette: kormánya parlamenti személyzetének minden alkalmazottjával beszélni fog. Bejelentette azt is, hogy további, a munkahelyi környezetre és a munkahelyi kultúrára vonatkozó intézkedéseket jelentenek be a következő hetekben.

Marise Payne, a külügyi és a nőügyi tárca vezetője szintén felháborodását fejezte ki a kiszivárgott képsorok kapcsán, amelyek szerinte azt bizonyítják, igenis szükség van arra a vizsgálatra, amelyet nemrég rendeltek el a parlament munkakultúrájával kapcsolatban.

(MTI)