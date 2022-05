Szexi cicababák estek egymásnak egy pozsonyi bár előtt, villantak a popsik és a mellek (VIDEÓ)

Pénteken az esti órákban verekedés tört ki két nő között egy pozsonyi bár előtt, azt viszont nehéz eldönteni, hogy az ökölcsatán vagy a magamutogatáson volt-e a fő hangsúly. Mindenesetre a járókelők jól szórakoztak.

Forrás: Čas.sk

A Nový Čas információi szerint a két miniruhás kebelcsoda Angliából érkezett egy portál meghívására, amely szexi tetovált modelleket mutat be. A lap egy forrása, Slavomír szerint a hölgyek egy ismerősének a barátnői, és az ő asztaluknál vendégelték meg őket. Állítása szerint éjfélig illedelmesen és kulturáltan viselkedtek. Slavomír és barátja távozott a bárból, arról pedig csak reggel szereztek tudomást, hogy mi is történt ezután.

Egy másik vendég szerint mindkét szőkeség be volt rúgva, egyikük pedig egész este folyamán agresszívebb volt. A lap szerint a bár előtt, az utcán nézeteltérés alakult ki több személy között, aminek az egyik hölgy is részese volt, majd nem sokkal később csatlakozott a másik is. Végül a két nő egymást kezdte ütni, majd a földre vitték egymást. A jelenlévők valóságos cicaharcot láthattak: amellett, hogy a két nő birkózott, egymást tépte, alul és felül is kivillantották intim testrészeiket. Az esetről készült felvétel a Čas.sk oldalán tekinthető meg.

A civakodókat csupán egy úriember próbálta szétválasztani, de kísérlete sikertelen volt. A lap szerint rendőrt és mentőt is hívtak a helyszínre. A rendőrség állítólag nem vizsgálja a történteket, Alena Krčová mentőszóvivő viszont megerősítette, hogy az eset során egy nő fejsérülést szenvedett, ő viszont megtagadta az egészségügyi ellátást.



(Čas.sk)