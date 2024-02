Szexi mulatós és elegánsan merengős zenék a dunaszerdahelyi NFG-ben

Az egyik bulizni invitál gondolkodás helyett, amaz meg épp ellenkezőleg.

A dunaszerdahelyi alternatív klubban pénteken este egészen izgalmas muzsikusok tesznek látogatást, akiknek a bemutatkozása is színtiszta irónia: a szamba szaktekintélyek által is számtalanszor megszakértett dögös - progresszív megélhetési-mulatós formáció. Na, kell ennél több?

"Imádjuk az egyszerű, zsigeri tánczenét, de unjuk, ha mindig ugyanolyan. Szeretjük, ha komplexek a számok, de egy buliban bulizni kell és nem gondolkodni. A Kinetic Erotic-kal a középutat keressük az igényes dallamok, a trükkös ritmusok, a szabadjára engedett végtagok és a fülledt éjszakák között. A jazzből indulunk a funkyn, a be-bopon és az afrobeaten át egészen a mulatósig. Édes erotika és sós izzadság keveréke egy kis csípőssel -pont, ahogy szeretjük" - írják.

Hallgassatok bele 2021-es albumukba:

A szombati este vezérmotívumát a szintén magyarországi Belau (Kedves Péter és Buzás Krisztián) adja meg, akik zenéjükön keresztül önismeretre, elmélyülésre invitálnak, menedékül szolgálnak a hétköznapok elől. Az általuk képviselt stílust úgy írják le, mint amely során modern és elegáns ütemek keverednek az elme nyugalmát örökké remélő szövegekkel. Inspirációik között a végtelen tengert és a természet elemeit említik.

A Belau nemcsak odahaza, de nemzetközi szinten is számos sikert ért el. Első lemezük 2017-ben Fonogram-díjat kapott, kiadványaik pedig azóta átlépték az egymillió streamet. 2020-ban adták ki második, Colourwave című lemezüket, melyen számos ismert, külföldi női előadó közreműködött. Fennállásuk során már mintegy 200 koncertet adtak, nem kevesebb, mint 25 országban, többek között olyan neves fesztiválokon, mint a Primavera, az Electric Castle, a Eurosonic, vagy az amerikai SXSW. Dalaikat játszotta a BBC Radio 1, a Triple J vagy a KEXP, és elismerően írt róluk a Billboard, a Clash Music, a The Line of Best Fit és a Rolling Stone magazin is.

Harmadik albumuk 2023-ban jelent meg, alább meghallgatható:

A hétvége ezúttal sem ér véget a szombattal, vasárnap színházzal várja látogatóit a klub. Este hatkor a Szivák-Tóth Viktor által rendezett, Belém égsz című részvételi színielőadáson vehetnek részt. "Egy történet, három szereplő, három összeegyeztethetetlen nézőpont. Sára, Ádám és Rafi élete kibogozhatatlanul összefonódott, most kísérletet tesznek rá, hogy visszafejtsék, és lezárják a múltjukat, hogy tovább tudjanak lépni. De hogyan nézzenek szembe az igazsággal, ha azt sem tudják, egyáltalán merre keressék? Mit is kellene lezárni, mivel is kellene elszámolniuk maguk és egymás felé? Az igazságot meg kell találni – de kinek az igazsága ez? Amíg ezt ki nem derítik, addig nem lehet tovább lépni. Addig minden csak hazugság, manipuláció" - olvasható a program leírásában.

