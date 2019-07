Szexuális utalásokkal tele obszcén beavatások miatt rúgták ki egy kassai internátus igazgatónőjét!

Rastislav Trnka (független) megyeelnök emellett ideiglenesen az internátus egy alkalmazottját, Ivana Belejovát nevezte ki az intézmény vezetői posztjára, miután menesztette az eddigi igazgatónőt, Dana Roškovát.

Az internátuson rendszerint minden év szeptemberében tartják az elsősök beavatását, ekkor az említett Považská utcai lánykollégiumba fiúkat hívnak át a Komenský utcai internátusból - írja a Korzár.

Az elsősöknek, akik 14-15 évesek, különböző feladatokat kell teljesíteniük. Ezek közé azonban meglehetősen szexuális felhangú feladatok is vegyültek legutóbb, amire elsőként a Pluska.sk hívta fel a figyelmet.

A lányoknak például a fiúk által a nemi szervük magasságában tartott almát kellett megharapniuk, fekvő lányok szájába fecskendeztek kondenzált tejet, illetve a lányoknak a fiúk ölébe helyezett lufit kellett a fenekükkel kidurrantaniuk. Egy anyuka arra is felhívta a figyelmet, hogy a nevelőnők kényszerítették a lányokat a részvételre, többek között az ő lányát is, és például arra is, hogy hagyja, hogy a lába közé tett bögre vízbe belemártsa egy fiú a derekára erősített teafiltert.