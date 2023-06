Szexuális zaklatás egy alapiskolában? Elképesztő, miket művelhetett a lányokkal az informatikatanár

Tizenhárom és tizenöt év közötti lányokat zaklathatott egy informatikatanár az alapiskolában, Slovenský Grob községben (Bazini járás) – írja a Čas.sk.

Az esetre még 2022 decemberében hívta fel a figyelmet a Startitup, ezt követően pedig Barbora Pachnerová helyi képviselő feljelentést tett az ügyben. A Nový Čas szerint több anyuka lánya is panaszkodni kezdett az informatikatanárra. Egyikük félt iskolába menni azt követően, hogy a tanár berontott az illemhelyre, miközben egy másik diáklány is ott volt. A két lány nagyon megrémült az eset során.

Egy másik arról számolt be, hogy amikor a tanár magyarázni akart neki valamit a számítógépen, hozzáért a hátához, majd elkezdett előre haladni a kezével. Állítólag ezt több lánnyal is elkövette. Egy anyuka szerint találkoztak is a tanárral, aki azt állította, hogy semmi sem történt.

A szülők panaszt nyújtottak be az oktatásügyi felügyelőségnél, amelyben azt írták, hogy a tanár lehetőségeket keresett, hogy hozzáérhessen a lányokhoz, hátulról hozzájuk simult, megfogta a kezüket azt mondván, hogy megmutatja nekik, hogyan dolgozzanak a számítógép egerével.

A Nový Čas szerint megközelítőleg húsz lányt érinthet az ügy. A szülők szerint a tanárnak kétértelmű célzásai voltak, arról érdeklődött a lányoknál, hogy mit csinálnak majd iskola után, illetve van-e barátjuk. A panasztételben azt is írták, hogy a férfi arról is érdeklődött, szeretnek-e csókolózni a lányok, valamint szeretik-e, ha a nyakukat csókolják. Emellett különféle indokokra hivatkozva az illemhelyre, illetve a tanári szobába is elvezette őket.

Az iskola diákjaival anonim kérdőívet töltetett ki az oktatásügyi felügyelőség, amelyben a lányok furcsának és kellemetlennek titulálták a tanár viselkedését. A SME úgy tudja, a történtek miatt több diáklány is más iskolába helyeztette át magát.

A felügyelőség jelentése szerint megalapozott volt a szülők aggodalma. A tanár az írásos nyilatkozatában azt állította, hogy igyekezett nem formálisan kommunikálni a diákokkal. A rendőrség egyelőre nem indított eljárást az ügyben, az iskola vezetőségét viszont a hiányosságok kiküszöbölésére kötelezték.

František Suchoň iskolaigazgató a lapnak elmondta, hogy az iskolatörvény és a belső előírások miatt nem szüntetheti meg a tanár munkaszerződését, a szülők kérésére viszont ideiglenesen felfüggesztette a tevékenységét. Emellett kérte a szülőket, hogy ha úgy látják, tegyenek feljelentést a rendőrségen, ez viszont nem történt meg.



(Čas.sk)