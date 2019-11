Szezonzáró sétára invitál a Füleki Vármúzeum

Az idei turistaszezon rövid értékelése és a jövő évre tervezett újdonságok ismertetése után a látogatók megkóstolhatják a füvesasszony teáját és a várkapitány életével kapcsolatos érdekességekkel fűszerezett vezetés keretében idén utoljára járhatják be a vármúzeumot. A séta a Koháry-kúriához vezet tovább, ahol lehetőség nyílik megtekinteni az épület belterét és pincehelyiségeit. Az alagsorban érdekességként egy berendezett börtöncella és foralt bor is várja az érdeklődőket. A nap utolsó megállója a ferences templom lesz, ahol Jakub atya fogadja a résztvevőket, akik a felújított hajótér, főoltár és freskók megtekintése után a ferencesek életével kapcsolatos érdekességeket hallhatnak majd. Az is kiderül, kinek köszönhetően épült meg újra a ferences templom és kolostor a 18. század elején.

A szervezők örömmel fogadják mindazok érdeklődését, akik szeretnének megtudni néhány új tudnivalót a város történetéből, és egyúttal nem szeretnék kihagyni az év utolsó – programmal egybekötött – várlátogatását. A részvétel ingyenes.

