Szicíliai viszonyokat teremtve kormányoz Matovič, véli a roma származású pártelnök

Szombaton 5 szavazatnak köszönhetően Irena Bihariovának hívják a parlamenten kívüli Progresívne Slovensko nevezetű párt első emberét, aki legyőzte a korábbi pártelnököt, Michal Trubant. Az új politikai vezető, a roma származású Bihariová interjút adott a Sme lapnak.

A pártelnök beszélt arról, hogyan viszonyul az Igor Matovič vezette OĽaNO-hoz. "Ha nélkülük is összeállítható lenne egy kormány, akkor nem tartanám olyan partnernek a pártot, amelyiket előnyben kellene részesíteni. Ezt vegye az én személyes véleményemnek." - jegyezte meg annak a tömörülésnek az irányítója, amelyik tavaly megnyerte az EP-választásokat, és előtte új államfőt is adott az országnak, Zuzana Čaputová személyében.

Bihariová beszélt arról is, hogyan sikerült a Matovič-kormánynak megbirkóznia a koronavírus-járvánnyal. "Valamivel aktívabbnak láttam az előző - Peter Pellegrini vezette - kormányt", de szerinte a mostani kabinet is jól folytatta a munkát. Amit viszont kritizál, az az óvintézkedések bevezetésének módja volt.

"Jogász vagyok, de nem tudtam követni ezt az egészet" - utalt a pártelnök arra, hogy a válságstábnak és a járványügyi szakemberek konzíliumának működése kívül esik a jogrendszeren. Úgy véli, ezeknek az intézményeknek "nincs jogi legitimitásuk"... és "én érzékeny vagyok a jogállamiság elemeire". Hozzátette, "az állam nem működhet úgy, hogy elég, ha a kormányfőnek jó ötlete támad. Hogy van egy senki által meg nem választott szervezet, akinek a kezébe adja a döntési jogkört. Hiszen ez így egy Palermo. Ilyenre még a Fico-kormány sem vetemedett. Így nem szabad egy államot irányítani." - véli Bihariová, aki beszélt a jövőt illető elképzeléseiről is.

Szerinte a radikális konzervatívok ellensúlyát képezheti a pártja, amelyik liberális értékeket hirdet. Elmondta azt is, elutasítja, hogy egy városi pártként tekintsenek a Progresívne Slovensko tömörülésre. Az ilyen meghatározáson "mindig nevetek, és ez annak bizonyítéka, hogy egyáltalán nem ismernek...ha valami az erős oldalam, akkor az a kiváló kapcsolatteremtési képességem, mondjuk az elhanyagolt régiók választóival is...Maximális empátiát érzek azokkal az emberekkel, akik azt érzik, a rendszerváltás veszteseihez tartoznak. Velük erről kocsmai stílusban is el tudok beszélgetni. Ez minket nem ítél 5 vagy 7 százalékos pártra. Még meglepetést is okozhatok."

Bihariová véleményezte a beszélgetőpartnerének megjegyzését, miszerint az elmúlt 30 évben nem gyakran állt politikai párt élén nő - és főként nem olyan, aki roma származású lenne. "Ez az elszántságról szól, ha azt mondjuk, hogy Szlovákia még nem érett egy roma pártvezetőre, akkor soha nem is lesz az." Ezt a hozzáállást Zuzana Čaputová elnökválasztási kampányakor is tapasztalták, amikor olyan "véleményekkel találkoztak, hogy (Čaputová) egy kedves hölgy, de nincs esélye, mert nő" és Szlovákiában ez hátránynak számít. "Nem hiszem, hogy Szlovákia tartana egy roma nőtől. A választásokon Michal Truban után a második legtöbb preferencia-szavazatot szereztem, 47 ezret, mindezt úgy, hogy szinte nem is kampányoltam a saját arcommal...Azt hiszem, az embereket megszólítja az, hogy roma vagyok."

Bihariová arra is fel van készülve, hogy romaellenes nyilatkozatokkal szembesül majd. Ebben a témában "talán nem létezik olyan érvelés, ami meglephetne." Ennek ellenére, még ha büszke romának is tartja magát, nem törekszik roma vezetői szerepre. "Szegény környezetből jöttem, de asszimilált családból. Nem lenne korrekt, ha a romatelepről származók példaképének tüntetném fel magamat."

(Sme)