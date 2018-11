Sziget - Jövőre eljön a Foo Fighters

Jövőre a Foo Fighters is fellép a Sziget fesztiválon. A szervezők kedden a 2019-es rendezvény fellépői között a Florence + The Machine, a Twenty One Pilots, a The 1975, Martin Garrix és további tizenkilenc előadó nevét jelentették be.

Tavaly egy olyan középtávú stratégiát dolgoztunk ki, amely egy csomagban kínálja a Sziget-élményt a legnagyobb nemzetközi neveket soroló line uppal - idézte Kádár Tamás főszervezőt az MTI-hez kedden eljuttatott közlemény.

A világ egyik legnépszerűbb rockbandája, az amerikai Foo Fighters 2019. augusztus 13-án, a zárónapon fog fellépni a Sziget fesztiválon egy két és fél órás show-val. A frontember Dave Grohl, a Nirvana exdobosa által vezetett Foo Fighters tavaly húsz év után játszott újra a magyar fővárosban, a Sportarénában. A csapat tavaly adta ki legutóbbi lemezét is Concrete and Gold címmel. A zenekarban Grohl gitározik és énekel, Nate Mendel játszik basszusgitáron, Pat Smear gitáron, Taylor Hawkins dobol és ütőhangszereket szólaltat meg, Chris Shiflett gitározik és vokálozik, a billentyűs pedig Rami Jaffee.

A Foo Fighters előtt a 2018 legjobb popduó előadójaként Grammy-díjat kapott Twenty One Pilots fog koncertet adni a Szigeten. A jövőre tízéves, eddig öt lemezt készített formációban Tyler Joseph énekel és mindenféle hangszeren játszik, Josh Dun dobol.

A szervezők már korábban bejelentették, hogy a 2019-es Sziget első napjának kiemelt fellépője a világhírű brit előadó, Ed Sheeran lesz. A kedden közzétett új headliner nevek egyike az augusztus 8-án színpadra lépő brit indie-pop csapat, a The 1975, amely már járt a rendezvényen. Augusztus 9-én a nagyszínpad főműsoridejében a világ legjobb dj-i közé sorolt Martin Garrix zenél és megvan már az augusztus 12-i nap fő fellépője is, a 2015 után a Szigetre visszatérő Florence + The Machine.

A most nyilvánosságra került fellépők listáján ott van továbbá az angol énekes-zeneszerző Richard Ashcroft, a walesi indierock-posztpunk Catfish and The Bottlemen, a brit elektronikus-indie trio, a Chvrches vagy a londoni illetőségű, modern soulban utazó kollektíva, a Jungle. Néhány éve a Sziget egyik legnépszerűbb koncertjét adta és jövőre visszatér a Kodaline és szintén érkezik a Blaze, a Maribou State, az Idles, a Superorganism, a Pale Waves, a Parcels, Boy Pablo, a Frank Turner & The Sleeping Souls, az Of Mice & Men, a Frank Carter & The Rattlesnakes, a Gang Of Youths, Alma, Yungblud és a belga-egyiptomi Tamino.

