Szigorításon töri a fejét a válságstáb. Lassan itt az ideje annak, hogy védőoltás kelljen a határátlépéshez 

Egyelőre nem korlátozzák a külföldi utazást. Egy idő után, ami nem lesz olyan sokára, az utazás feltétele a védőoltás megszerzése, az e-hranica felületen való bejelentkezés, illetve a negatív PCR teszt lesz. Ezt a központi válságstáb hétfői ülése után jelentette ki Vladimír Lengarský (OĽANO-jelölt) egészségügyi miniszter.

Akik túlestek a koronavíruson, azokat már nem részesítik semmilyen előnyben. Aki viszont be van oltva, annak be kell jelentkeznie az e-hranica rendszerbe. Aki nincs beoltva, annak belépéskor szintén regisztrálnia kell megát és tudnia kell igazolni azt, hogy PCR-tesztre jelentkezett be.

Az ingázók besorolása jelentősen leszűkül. Az ő esetükbe is érvényes, hogy meg kell szerezniük a védőoltást vagy regisztrálniuk kell az e-hranica felületen.

