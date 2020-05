Szigorú higiéniai előírások betartása mellett lehet játszani a játszótereken

A stabilizálódó járványügyi helyzetnek köszönhetően a községek és a városok újra megnyithatták a szabadtéri játszótereket. Az itt tartózkodó gyerekeknek és a kísérőiknek azonban szigorú higiéniai előírásokat kell betartaniuk. Erről csütörtökön tájékoztatott Daša Račková, a Szlovák Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) szóvivője.

Cséfalvay Á. András illusztrációs felvétele

A játszótereken egyszerre csak korlátozott számú gyerek tartózkodhat. A higiéniai szakemberek felhívták a figyelmet, hogy továbbra is kötelező szájmaszkot hordani. A szülőknek vagy a kísérőknek gondoskodniuk kell arról is, hogy a gyerekek minél kevesebbszer érintkezzenek egymással, és tartsák egymástól a kétméteres távolságot. A kézfertőtlenítés is kötelező.

A játszótér fenntartójának minden nap, nyitás előtt gondoskodnia kell a takarításról, a homok összegereblyézéséről és a játékelemek fogantyúinak fertőtlenítéséről. Hetente egyszer a homokozót át kell öblíteni vízzel.

TASR