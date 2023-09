Szijjártó: kaptam egy SMS-t, hogy viselkedjek rendesen – a Szövetségnek kampányol „Putyin trójai falova”

A szlovákiai parlamenti választásokba való beavatkozásnak tartja Jaroslav Naď volt védelmi miniszter, hogy Szijjártó Péter magyar külügyminiszter néhány nappal a választás előtt a Szövetségnek kampányol. Szijjártó ma és holnap a Szövetségnek kampányol Szlovákiában.

Szijjártó Péter a szlovák külügyminisztériumban 2022-ben (Fotó: Paraméter)

A borsi kastélyban tartott ma délelőtt „sajtótájékoztatót” Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a Szövetség elnökével, Forró Krisztiánnal. Délelőtt még ellátogat egy szomotori mezőgazdasági üzembe, majd átad egy új határátkelőt a magyarországi Nagyrozvágy és a szlovákiai Nagygéres között.

Szijjártót figyelmeztették

Szijjártót nem zavarta a kampányolásban az sem, hogy figyelmeztette őt a szlovák külügyminiszter is arra, hogy a választási kampányba közepébe érkezik.

„Tegnap délután kaptam egy sms-t a szlovák kollégától, hogy »viselkedjek rendesen«, most ennek szellemében szeretném megtenni a nyilatkozatomat” – mondta Szijjártó.

A délelőtti rendezvényen azonban nem látszott, hogy meghallgatta volna Miroslav Wlachovský szlovák külügyminiszter tanácsát. A sajtótájékoztatónak hirdetett esemény ugyanis egy kampányrendezvény volt, amelyen Szijjártó nyíltan a Szövetség mellett kampányolt. Elmondta, hogy a magyar kormány milyen sok pénzügyi támogatást nyújtott a szlovákiai magyaroknak, majd azt is hozzátette, hogy ezt folytatni fogják.

„Megállapodtunk, hogy a Szövetség elnökségének javaslatára folytatni fogjuk a támogatási programot” – jelentette ki Borsiban Szijjártó.

Egyben fontosnak nevezte, hogy a szlovákiai magyaroknak parlamenti képviselete legyen, mert „anélkül nehéz eredményeket elérni”.

Naď: Szijjártó Putyin trójai falova

A magyar külügyminiszter látogatására élesen reagált a Demokraták (Demokrati) párt. Jaroslav Naď volt védelmi miniszter szerint ma már senki sem kételkedik abban, hogy a Smer, az SNS és a Republika Vlagyimir Putyin „trójai falovai”.

„Nem elég, néhány hete itt járt Milorad Dodik, a boszniai szerbek vezetője, aki egyértelműen Putyin trójai falova, most Putyin egy másik komisszárt is küldött, hogy támogass az oroszok oldaláán álló pártokat” – mondta Szijjártó látogatásáról Naď.

Kifogásolta, hogy a látogatásáról csak néhány nappal érkezése előtt tájékoztatta a szlovák külügyet. „Azért jött, hogy átadjon egy utat, amire ráadásul Eduard Heger kormánya is biztosított támogatást” – magyarázta Naď. Szerinte ezt az eseményt meg lehetett volna szervezni néhány héttel a választás után is.

„Azért jött, hogy részt vegyen az orosz párti, unióellenes Szövetség választási gyűlésén – mondta a volt védelmi miniszter. – Ez nem más, mint a magyar kormány beavatkozása a szlovákiai választási helyzetbe, nyilvánvalóan Moszkva utasításának megfelelően.”

Naď sajnálja, hogy a magyar kormány így viselkedik, mivel fontosnak tartja a jó szlovák-magyar kapcsolatokat. Azt is sajnálatosnak tartja, hogy Szijjártó nem első alkalommal avatkozik be a kampányba. „Tibor Gašpar elleni büntetőeljárást az ellenzék elleni támadásnak nevezte. De mi köze neki ehhez?” – kérdezte Naď. Azt is kifogásolta, hogy Szijjártó Robert Ficóval tartott közös sajtótájékoztatót Pozsonyban, amelyen egyértelműen kifejezte támogatását a Smer elnökének.

Ódor szerint nem kellene beavatkozni a választási kampányba

Ódor Lajos szlovák miniszterelnök óvatosabban nyilatkozott, ő úgy tudja, hogy Szijjártónak ez az utazása már régen tervezett volt. „Aláírnak egy memorandumot az energetika területén, a külügyminiszter pedig biztosított arról, hogy figyelmeztették a másik felet arra, hogy milyen időszakban érkezik az országba.

Bízunk benne, hogy ezt tiszteletben fogják tartani, és nem fognak nyíltan beavatkozni a folyamatban lévő választási kampányba” – mondta Ódor.

Szijjártó látogatásáról megkérdeztük a szlovák külügyminisztériumot is, amint választ kapunk, bővítjük hírünket.

