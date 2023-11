Szijjártó Péter: „Szlovákia és Magyarország együttműködésének valaha volt legjobb fejezete következhet”

Megbízható szövetségesnek tartja a magyar kormány a választások után megalakult Fico-kabinetet. Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter ma (kedd) három szlovák miniszterrel és Robert Fico kormányfővel is találkozott Pozsonyban. Emellett tárgyalt a Szövetség vezetésével, a párt választási eredményét most már óvatosan sikernek minősítette, habár a párt nem jutott be a parlamentbe. Forró Krisztián, a Szövetség elnöke továbbra is történelmi sikernek tartja pártja választási eredményét.