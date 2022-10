Szikláknak ütközött, elsüllyedt egy menekülteket szállító vitorlás

Nagyszabású mentőakció zajlik egy dél-görögországi szigetnél, ahol csütörtök hajnalban szikláknak ütközött és elsüllyedt az erős szélben egy csaknem száz embert szállító vitorlás. Az utasok nagy részét kimentették, de legalább ketten életüket vesztették. Szerda késő este Leszbosz szigeténél egy másik hajó süllyedt el, amely 40 embert szállított, közülünk legkevesebb 16-an vízbe fúltak - közölték a hatóságok csütörtök reggel.

A parti őrség beszámolója szerint hajóik, magánhajók és egy mentőhelikopter is részt vesz az Athéntól mintegy 225 kilométerre délre fekvő Kíthira szigetének partjainál zajló mentőakcióban. Hírügynökségi értesülések szerint a hatóságoknak eddig mintegy 80 embert sikerült kimenteniük, és két halottat találtak. Az eltűntekről nem közöltek további részleteket. Azt írták, hogy a vitorlás a sziget keleti részén fekvő Diakofti kikötője előtt szikláknak ütközött. A térségben a szél sebessége elérte az óránkénti 70 kilométert. A mentési munkálatokban sok helyi lakos is részt vett.

A tűzoltóság mentőköteleket eresztett le, hogy segítsenek a bajba jutottaknak felmászni a tengerparti sziklákon. A helyi tisztviselők azt mondták, hogy a környéken egy iskolát nyitnak meg, hogy menedéket nyújtsanak a kimentetteknek.

Ezt megelőzően szerda éjjel egy 40 fős, nőket szállító hajó süllyedt el Leszbosz szigeténél, az Égei-tengeren. A balesetet követően eddig 16 fiatal afrikai nő holttestét emelték ki a vízből. A hatóságoknak kilenc embert már sikerült kimenteniük a vízből, 15-öt viszont továbbra is keresnek.

A legtöbben a szomszédos Törökországból érkeznek Görögországba, de az embercsempészek az elmúlt hónapokban megváltoztatták útvonalukat, hogy elkerüljék a török partok közelében lévő görög szigetek erősen őrzött vizeit.

Nótisz Mitarákisz görög bevándorlási miniszter felszólította Törökországot, hogy akadályozza meg, hogy a bevándorlók a zord időjárási viszonyok között vízre szálljanak. "Ma már rengeteg ember meghalt az Égei-tengeren, sokan eltűntek. A migránsok tengeri hajózásra alkalmatlan járműveken kelnek útra, és emberek fulladnak a vízbe. Az Európai Uniónak lépnie kell" - írta Mitarákisz a Twitteren.

Jannisz Plakiotakisz görög hajózási miniszter szintén bírálta Ankarát. A tárcavezető azt mondta, ismét emberéletekbe került az, hogy Törökország megtűri a gátlástalan embercsempész bandákat. Addig amíg a török parti őrség ezeket nem akadályozza meg, a csempészek továbbra is mindenféle biztonsági óvintézkedés nélkül az embereket olyan csónakokba zsúfolják be, amelyek rossz időjárási viszonyok között alkalmatlanok a tengeri hajózásra. Plakiotakisz azt követelte, hogy Törökország tartsa be az EU-val kötött menekültügyi megállapodást.

Kíthira mintegy 400 kilométerre nyugatra fekszik Törökországtól, és az embercsempészek által gyakran használt útvonalon fekszik.



(MTI)