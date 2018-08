Szilfeszt 2018: Lángossütés, halászléfőzés és izgalmas programok

Háromnapos fesztivál vette kezdetét augusztus 24-én, pénteken a komáromi járásbeli községben. Tóth Péter, Szilas polgármestere elárulta, a településnek sikerült elnyernie egy európai uniós pályázatot, így idén először nagyszabású rendezvényt tudtak szervezni. „Örömömre szolgált, hogy végre meghívhattam Szilasra a testvértelepülésünket, Csép községet, valamint további baráti településeinket, Csíkrákost és Csíkcsomortánt, illetve megtisztelt bennünket jelenlétével a MAS Hanácké Království csoport, amely 18 csehországi település összefogásával jött létre” – nyilatkozta Tóth Péter

A rendezvény kísérőprogramja a lángosfesztivál, a polgármestertől pedig megtudtuk, a lángossütésnek már hagyománya van a községben: „Miután hét évvel ezelőtt megalapítottuk a helyi nyugdíjascsoportot, magam is megbizonyosodtam róla, hogy tagjai remek lángost készítenek, és ekkor jött az ötlet, hogy szervezzünk lángosfesztivált. A rendezvényen mára több mint tíz csapat süti a lángost közel 60 kiló lisztből.”

A fesztivál idején egy különleges kiállításnak is otthont ad a kultúrház, a helyi lakosok által ugyanis összegyűjtötték a község régi jellegzetes tárgyait. Tóth Péter elárulta, ennek kapcsán is példaértékű összefogásnak lehettek tanúi a faluban, hiszen sokan jelentkeztek. A kultúrházban továbbá faragott szappanokat, szalagcsokrokat és olyan festményeket is kiállítottak, amelyek valamilyen módon Szilashoz kötődnek.

A pénteki megnyitón felléptek a helyi óvodások és a néptánccsoport, a nagymegyeri Kalandor Plusz, valamint a Felvidéki Lányok Társulata. Az esti órákban Kökény Attila és a Republic adott koncertet, majd Bíró Tomi gondoskodott a retrohangulatról.

A rendezvény idején a helyi kultúrházban beszélgetések, véleménycserék zajlanak az Európai Unióról. „Idén adtuk át a község hulladékgyűjtő udvarát, többek közt erről is beszélgetünk majd a csehországi kollégáinkkal, akiknél a szeparáció már hosszabb ideje működik” – tette hozzá a polgármester.

A szombat délelőtt horgászversennyel és bográcsban főtt ételek versenyével indult, a nap hátralévő részében pedig hazai és külföldi fellépők szórakoztatják a közönséget.

A fesztivál vasárnap délelőtt kiértékeléssel zárul. A külföldről érkező vendégek emellett ellátogatnak Komáromba, Pozsonyba, Nagymegyerre, valamint a bősi vízi erőműhöz is.



