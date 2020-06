Szilveszterkor kezdi az új évadott a New York-i Metropolitan Opera

Az év utolsó napjára halasztotta a 2020/21-es évad kezdetét a New York-i Metropolitan (Met), a világ egyik vezető operaháza a koronavírus-járvány miatt.

-illusztráció- (Fotó: Wikipédia)

A háromhónapos halasztás mellett az operaház tervezi egyes előadások időtartamának lerövidítését is, a teljes őszi szezon elmaradása miatt viszont pótlólagos időpontok kitűzését tervezik 2021 februárjára.

Az új évadot szilveszter este kezdik egy különleges gálával, amelynek részleteit később dolgozzák ki - közölte hétfőn Peter Gelb főigazgató, aki szerint a Met műsortervének "óriási szervezési bonyolultsága miatt" nem maradt más választása, mint az őszi előadások lefújása.

Gelb szerint lehetetlen megkezdeni az operaszezont szeptemberben a távolságtartási előírások közepette. "A társadalmi távolságtartás és a nagyopera egyszerűen nem egyeztethető össze" - mondta a főigazgató, aki hangsúlyozta, hogy nemcsak a közönségről van szó, hanem a társulat egészségéről is.

A Metben nem lehet elhelyezni egy zenekart egy árokban, intim közelségben a szereplőkkel és a kórussal a színpadon - mondta Gelb a New York Times-nak.

A halasztás miatt pótlás nélkül lefújták Giuseppe Verdi Aida című operájának előadását, amellyel szeptember 21-én indult volna az új évad, és elmaradnak Szergej Prokofjev A tűz madara című operájának előadásai is, amelyek november 12-én kezdődtek volna.

A Varázsfuvola és a Don Giovanni 2021-re tervezett előadásait megtartják, de a már korábban látott rendezésben, a tervezett négy premierről, köztük a Don Giovanni előadásáról a belga Ivo van Hove rendezésében, lemondanak.

Elmarad az a három őszi előadás is, amelyet az operaház online programja, az egyes filmszínházakban világszerte elérhető The Met: Live in HD számára rögzítettek volna.

Az új körülményekhez igazodva megpróbálnak lerövidíteni egyes, különösen hosszú előadásokat, Händel Julius Caesar című operáját például a szokásos háromfelvonásos, 4 és fél órás helyett kétfelvonásos, 3 és fél órás változatban tartják meg.

Az új évad kezdetének elhalasztása miatt az Egyesült Államok legnagyobb előadóművészeti intézményének dolgozói maradnak kényszerszabadságon még hónapokig. A Met idő előtt, már március 11-én befejezte az előző évadot a New Yorkban elrendelt járványügyi rendszabályok miatt.

Az immár több mint kilenchónapos kényszerszünet, amely a leghosszabb a 3800 férőhelyes Lincoln Centerben működő 137 éves társulat történetében, csaknem 100 millió dollár bevételtől fosztja meg és megingatja pénzügyi stabilitásában az operaházat - írt a New York Times.

New York városa a tervek szerint már június 8-tól életbe lépteti a járványügyi lazítások első szakaszát, de az nem vonatkozik az élő előadóművészeti produkciókra. A színházak és a koncerttermek csak a lazítás végső, negyedik fázisában kezdhetik meg működésüket, és annak időpontja még nem ismert.

Peter Gelb főigazgató reményét fejezte ki, hogy decemberre megszületik "az orvosi megoldás" a koronavírus-válságra, lehetővé téve az operaház újraindulását.

(MTI)