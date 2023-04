Színes programokkal ünnepelték meg a Föld napját az ekecsi Egyesített Iskolában

Parádés programsorozattal ünnepelte meg az ekecsi Egyesített Iskola a Föld napját április 25-én, kedden.

A Csallóközi Népművelési Központ közreműködésével az eseményre immár 14. alkalommal kerítettek sort. Minden évben meghívást kapnak erre az ekecsi és apácaszakállasi oktatási intézmények, illetve a helyi szociális intézet lakói is.

A rendezvényt mostanra hagyományosan a Föld dalával nyitották meg, majd bemutatták a 2023-as év madarát, a hajnalmadarat. Minden intézmény egy rövid műsorral készült. Mivel a nap témája a „Mesél az erdő” volt, így minden eköré épült. Szó esett a lomblevelű és tűlevelű fákról, bokrokról, gombákról, az erdei állatokról, madarakról, valamint az erdő védelméről egyaránt.

A tízórai után a gyerekek a kosárfonás és mézeskalács-díszítés fortélyaiba kóstolhattak bele, majd kivonultak az udvarra, hogy elültessék az év fáját. „Idén találtuk ki, hogy minden évben, a Föld napján elültetünk egy fát, melyet meg is jelölünk, mint az adott év fája” – mondta el a Paraméternek az iskola igazgatónője, Hrubá Ildikó. Az Egyesített Iskola udvarán egyébként – egy elnyert pályázatnak köszönhetően – több facsemetét is elültettek, illetve egy gyógynövényes ösvényt is kialakítanak.

Természetesen a vetélkedők sem maradhattak el a Föld napján. A szervezők különféle érdekes, vicces, tanulságos feladattal készültek, melyből mindenki egyaránt kivehette a részét.

A nap zárásaként kiértékelték a versenyző csapatokat és mindenkit egy-egy emléklappal ajándékoztak meg.

„Amellett, hogy ezzel a nappal igyekszünk a természet szeretetére, védelmére nevelni a gyerekeket, azt is fontosnak tartom, hogy kapcsolatot építsünk közöttük. Célunk, hogy előítéletek nélküli elfogadásra neveljük a gyermekeket. Mi értelmi fogyatékos fiatalok oktatási intézménye vagyunk. Korábban gyakran tapasztaltuk azt, hogy kiközösítettek bennünket, mostanra viszont egyre nagyobb befogadást érzek a tanulóinkkal szemben. Úgy hiszem, sokat segítenek ebben a mai és az ehhez hasonló közös programok. Most már bátran kijelenthetem, hogy ha bármelyik helyi intézmény valamilyen programot szervez, akkor minket is mindig szeretettel várnak” – fejtette ki Hrubá Ildikó.

