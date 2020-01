„A színpad a mi játszóterünk” – Új lemez kiadására készül a komáromi Aylen’s Fall zenekar

Az Aylen’s Fall zenekar 2011-ben alakult Révkomáromban. Végleges nevüket az első dalok rögzítését követően, 2013 áprilisában vették fel. Mostanra több neves fesztiválon és klubban is hallhattuk már őket. A zenekar jelenleg nagy munkában van, hiszen egy saját lemez kiadásán dolgoznak. Egyebek mellett erről is kérdeztük Osváth Lajost, a zenekar basszusgitárosát.

Mit szabad tudni az új lemezről?

Még 2019 novemberében adtunk egy lemezbemutató koncertet a komáromi Rév-ben, ahol barátaink, egy Soundgarden tribute zenekar a Superunknowns vezette fel a bulit. A koncert nagyon jól sikerült, a nagyjából 150 tagú közönség gyakorlatilag végigbulizta velünk a közel két és fél órás koncertet, ahol a saját dalaink mellett Grunge feldolgozásokat is játszottunk.

Többnyire angol nyelvű dalokat adtok elő. Az új lemezen viszont lesznek magyar szerzemények is. Miért döntöttetek így?

A dalok többsége angolul jött, valószínű amiatt, hogy többnyire angol dalokat hallgatunk, de most magyar dalokat is írt az énekesünk, így kipróbáltuk ezeket is, hogy mennyire működnek. Azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen jól fogadta a közönség, elképzelhető hogy további magyar dalok is jönnek majd.

Hogyan születik meg egy-egy Aylen’s Fall-dal?

A dalok túlnyomó része a próbák improvizációiból születik. A jónak tűnő ötleteket rögzítjük, és ezek egy részét gyúrjuk dalok formájába. Néha megesik, hogy valamelyikünk egy kész dalt hoz a próbára, de ez ritka.

A kezdetektől egyértelmű volt, hogy milyen stílusban fogtok utazni?

A rövid válasz az lenne, hogy nem, mert nem szeretnénk magunkat beskatulyázni, inkább a kísérletezést szeretjük, de az ilyen jellegű kérdésekre van egy kész válasz a tarsolyunkban. A kezdeti idők Seattle sound hatása máig érződik szerzeményeinken, azonban a műfaji korlátokon átívelő repertoárunkban éppúgy szerepelnek a nagyterpeszes rock and roll nóták, mint a fotelbe süllyesztős, űrutazásra invitáló lassú számok. Ha valakit részletesebben érdekel a zenekar stílusirányzata, akkor lapozzon a zenei lexikon „post-hardcore country-grunge blues és funky elemekkel” szócikkéhez.

A koncertjeiteken Nirvana és Alice in chains dalok is elhangoznak az előadásotokban. Miért épp ők?

Igazából a seattle-i nagy Grunge négyek, azaz Nirvana, Pearl Jam, Alice in chains és Soundgarden mindegyikétől játszunk dalokat, de van pl. Sting feldolgozásunk is. Azt játszunk, amit szeretünk, és ami minket megszólít.

Mit szeretnétek átadni a közönségeteknek?

Főként az életérzést, azt, hogy mi miként látjuk, miként éljük meg a mai világot. Másrészt úgy, ahogy a mi számunkra, úgy a közönségnek is szeretnénk, hogy a zene egy lehetőség legyen a kikapcsolásra, lazításra.

Mit jelent a banda számára maga a zene? A zene világa, a színpad, a koncertek?

A zene az életünk része, az önkifejezés legjobb módja a számunkra, emellett nagyon jó kikapcsolódás, egy teljesen más világ, mint a mindennapi élet. Természetesen annak is megvannak a szépségei, de néha jó egy kicsit elkalandozni. Én személy szerint a koncertekre történő utazást is imádom, a színpad pedig a játszóterünk, ahol előadhatjuk alkotásainkat. Az a legjobb érzés, amikor megtörténik az, amit én csak úgy hívok „energia ping-pong”. Ez az az állapot, amikor a zene által, belőlünk kirobbanó energia találkozik a közönséggel, aki ezt az energiát megtáncoltatja magában, és visszaküldi nekünk. Ettől bennünk is még pörgősebben táncolnak a dallamok, és még nagyobb energiával tudjuk azt visszaküldeni feléjük – és ez így megy körbe és körbe.

Szlávik Cyntia