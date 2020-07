Szinte az egész temetőt meggyalázták a Csilizpatashoz tartozó Miléniumon

Aki nem ott él, talán nem is tudta eddig, hogy a Csilizpatashoz tartozó, a Csilizradványhoz vezető úton fekvő Milénium falurészben van temető is. Az ugyanis nincs épp szem előtt, nem a főút mellett található, és kukoricás övezi. Most azonban valakinek sikerült rátalálnia, és kitombolnia magát a sírokon.