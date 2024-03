Szinte minden szlovákiai lakos szerint a korrupció súlyos probléma

A lakosság többsége komoly problémának tartja a korrupciót. Sokan úgy gondolják, hogy a jelenlegi kormány alatt is romlani fog, vagy változatlan marad a helyzet - derül ki a Focus február végén, a Zastavme korupciu Alapítvány megbízásából végzett közvélemény-kutatásából.

Illusztráció (Fotó: Pixabay)

A megkérdezettek 86,6 százaléka szerint a korrupció nagyon, vagy inkább súlyos probléma - derült ki a felmérésből. A lakosság 1,2 százaléka egyáltalán nem tartja problémának, 3,9 százalékuk pedig úgy véli, hogy nem jelent komoly gondot. A válaszadók 8,3 százalékának nincs véleménye a korrupcióról.

A válaszadók 37,7 százaléka úgy gondolja, a jelenlegi kormányzás alatt romlani fog a helyzet, vagy egyáltalán nem fog változni (31,8 százalék). 13,4 százalék a korrupció visszaszorulását várja, a többieknek (17,1 százalék) pedig nincs véleményük erről. „A lakosok nem látnak nagy különbséget a politikusok között, a korrupciót illetően egyformán negatívan ítélik meg mindegyiküket" - mondta Martin Suchý, az alapítvány analitikusa, és hozzátette, 66 százalék szerint minden politikus egyforma, és mindegyik lop.

A megkérdezettek szerint a korrupció ellen elsősorban a rendőrségnek (50,5 százalék), az ügyészségnek és a bíróságnak (49,5 százalék), valamint a kormánynak (33,2 százalék) kellene küzdenie. Arra a kérdésre, hogy szerintük ki harcol valójában a korrupció ellen, a válaszadók az újságírókat (36,2 százalék), a nyilvánosságot (32 százalék) és a civil szervezeteket (25,3 százalék) említették.

A felmérésből az is kiderül, hogy a korábbiakhoz képest nőtt azoknak az aránya, akik hajlandók lennének jelenteni, ha korrupciót tapasztalnak. Míg 2017-ben a Focus 40 százalékot mért, addig most 59 százalék válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy jelentené-e a korrupciót.

A közvélemény-kutatás során azt is feltérképezték, mi a véleményük az embereknek a Különleges Ügyészi Hivatal megszüntetéséről. A felmérés 1502 válaszadó bevonásával készült mintán készült.

TASR