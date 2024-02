Szinte üresen kongott a magyar parlament, a Fidesz nem ment el a rendkívüli ülésre, ami Svédország NATO-belépéséről szólt volna

Február 5-én tartották a magyar parlament rendkívüli ülését, melyet az ellenzék kezdeményezett a svéd NATO-csatlakozás ügyében. Az ülés azonban határozatképtelen volt, ugyanis a kormánypártok és több ellenzéki párt képviselői nem jelentek meg.

MTI/Koszticsák Szilárd

„Felmerül az alapvető gyanú, hogy talán nem is a magyar nemzeti érdeket követi a Fidesz, hanem valami mást” – mondta felszólalásában Tordai Bence, a Párbeszéd újonnani frakcióvezetője a parlamentben.

Az, hogy Magyarország nem teljesítette ígéreteit, a többi NATO-tag számára sem tetszik. Az Egyesült Államok budapesti nagykövete számos más nagykövettel együtt el is látogatott a rendkívüli ülésre.

Az orosz-ukrán háború kirobbanása után indítványozott finn és svéd NATO-csatlakozás elhúzódásának több magyar vonatkozása is volt. A két ország 2022 májusában adta be csatlakozási kérelmét, amit a tagok sorban jóvá is hagytak, kivéve Törökországot és Magyarországot.

A finn csatlakozást végül 2023 tavaszán a törökökkel egyszerre sikerült jóváhagyni. A svédekről viszont a mai napig nem sikerült megegyezni a Fidesz-frakcióban,

(444.hu)