Szívszorító videón, ahogy kimentenek egy hatéves kislányt, aki 178 órán keresztül volt a romok alatt

178 órát töltött a romok alatt a 6 éves Miray, akit végül sikeresen kimentettek a hatóságok Adiyaman városában, Törökország déli részén - írja a BBC.

A kislány közel hét és fél napott töltött a törmelékek alatt, végül a török hatóságok és önkéntesek egy csoportja hétfőn élve hozta ki a romok alól.

Miray-t ezután kórházba szállították, a helyi média arról számolt be, hogy a hatóságok most abban reménykednek, hogy a nővérét is sikerül majd élve megtalálni.

Az utolsó információk szerint közel 40 ezer ember vesztette életét a török-szíriai földrengésben.

Közben Bassár el-Aszad szíriai elnök két további határátkelőn keresztül engedélyezte a humanitárius segélyezést Törökország felől az ellenzéki fegyveresek uralta északnyugati térségekbe három hónapig - közölte hétfőn António Guterres ENSZ-főtitkár.

Az Anadolu ügynökség szerint egy héttel ezelőtt 7,8-as erősségű földrengések több mint 13 millió embert érintettek tíz török ​​tartományban. A rengés Szíria északnyugati részét is elérte, a lázadók által ellenőrzött területek is érintettek.



(BBC/para/MTI)