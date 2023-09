A szklerózis multiplex és a CBD olajban rejlő lehetőségek

Amikor egy komoly és nehéz betegséggel küzdünk, hajlamosak vagyunk arra, hogy minden erőnkkel megragadjuk azokat a lehetőségeket, amelyek a gyógyulás vagy éppen az élhetőbb élet reményével kecsegtetnek minket.

Kutatások és eredményesség

A tudomány is támogat minket ebben, nem véletlenek azok a kutatások, amelyek arra irányulnak, hogy az ifjabb felfedezések és hatóanyagok által elérhető eredményeket is bizonyítsák.

Annak ellenére, hogy az USA medical kínálatából is beszerezhető CBD olaj is a fiatalok táborát erősíti, akad már többféle vizsgálati eredmény is, amely egyes esetekben kedvezőnek tüntette fel a készítményt.

Mivel ezek a kutatások ma még frissek, sokszor pedig nem elég nagyívűek ahhoz, hogy biztos következtetésekre adjanak okot, a cikk írásának pillanatáig még nem született határozott állásfoglalás abban a kérdésben, hogy mely területeken lehet eredményesnek kikiáltani a CBD olajat, sőt, semmilyen gyógyító hatást nem szabad tulajdonítani neki!

A szklerózis multiplex egy igencsak komplex betegség

A test saját immunrendszere a saját sejtjei ellen fordul, és pusztítani kezdi az idegsejtek körül található védőburkot, az úgynevezett myelin hüvelyt. Attól függően, hogy a betegség mely területeket érinti, illetve milyen mértékben kiterjedt, változatos tünetegyüttesek léphetnek fel, amelyek között akadnak súlyosak és enyhébbek is. A beteg állapota fokozatosan romlik, és jelenleg sajnos nincs gyógyszere sem ennek a betegségnek.

Ennek megfelelően az elsődleges cél az, hogy minél inkább lelassítsák a romboló folyamatokat, és a beteg számára megnyújtsák azt az időszakot, amelyben minél teljesebben és méltósággal élhet. Ennek érdekében kombinált kezeléseket alkalmaznak, amelyek igen változatosak, és az életmódbeli változtatásoktól egészen a komolyabb beavatkozásokig terjednek.

Hogy kerül a képbe a CBD olaj?

A cannabis olaj hatását a minden emberi szervezetben megtalálható endokannabinoid rendszeren keresztül valószínűsítik. Ez egy olyan rendszer, amely nagyon sokféle területre van hatással. Ilyen például a hangulat, az étvágy, az anyagcsere, a memória, valamint az immunválaszok.

A felsorolásból azonnal látható, hogy több olyan terület is érintett, amely fontos szerepet játszik a szklerózis multiplex lefolyásában is. Nem véletlen, hogy lázba hozta a kutatókat, remélve, hogy pozitívan tudják befolyásolni az olaj alkalmazása révén a betegség alakulását.

Az USA medical oldalát felkeresve elérhetjük a legfrissebb eredményeket. Egy 2018-ban napvilágot látott cikkben hozták nyilvánosságra azt, hogy a CBD alkalmazása mérsékelte a fájdalomérzetet, a fáradtságot, a gyulladást, a görcsösséget és a depressziót szklerózis multiplexben szenvedő betegeknél. Egy 2015-ös patkányokkal folyó kísérlet pedig a gyulladás és a fájdalom mértékének csökkenését detektálta CBD hatására.

Az ígéretes vizsgálatok ma még nem elegendőek a végleges következtetések levonására, de arra talán igen, hogy adjunk egy esélyt a CBD olajnak ilyen nehéz helyzetben.

(PR-cikk)