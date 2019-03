Szlovák állampolgárok is voltak az Etiópiában lezuhant utasszállítón, Anton Hrnko felesége, fia és lánya is életét vesztette

Röviddel felszállás után lezuhant vasárnap az etiópiai légitársaság egyik utasszállító gépe Addisz-Abeba közelében – írtuk korábban. A fedélzeten tartózkodó 157 ember közül senki nem élte túl a katasztrófát - jelentette be a légitársaság.



A szerencsétlenül járt gépen 149 utas és 8 fős személyzet tartózkodott, összesen 33 ország állampolgárai voltak. Az eddigi bejelentések szerint az áldozatok között 32 kenyai, 17 etióp és 8 kínai állampolgár van.

Anton Hrnko (SNS) politikus felesége, fia és lánya is a lezuhant gépen tartózkodott. A szomorú hírt a politikus közösségi oldalán is megerősítette.

Hrnko fia, Martin a BUBO utazási iroda küldöttjeként dolgozott. A negyedik szlovákiai áldozat egy jótékonysági szervezet munkatársa.

Az eddigi közlések szerint az áldozatok között 32 kenyai, 18 kanadai, 9 etióp, 8 olasz, 8 kínai, 8 amerikai, 7 brit, 7 francia, 6 egyiptomi, 5 holland, 4 indiai, 4 szlovák, 3 osztrák, 3 svéd, 3 orosz, 2 izraeli, 2 marokkói, 2 lengyel, 2 spanyol, valamint 1-1 belga, dzsibuti, indonéz, ír, mozambiki, nepáli, nigériai, norvég, ruandai, szaúd-arábiai, szerb, szlovén, szomáliai, szudáni, togói, ugandai és jemeni állampolgár van.

1/ UPDATED list of nationalities on board the Ethiopian airline flight from manifest:

32 Kenyan

18 Canadian

9 Ethiopian

8 Chinese

8 Italian

8 American

7 French

7 British

6 Egyptian

5 German

4 Indian

4 Slovakian

3 Austrian

3 Russian

3 Sweden https://t.co/WNicFCkV7U — Louise Dewast (@LouiseDewast) 10. marca 2019

Az Ethiopian Airlines Boeing 737-800 MAX típusú gépe Kenya fővárosába, Nairobiba indult Addisz-Abebából. A 302-es számú járat felszállás után hat perccel az etióp fővárostól mintegy 60 kilométerre délkeletre csapódott földnek, több darabra esett szét, és kiégett.

A Boeing repülőgépgyártó 737 MAX 8 típusa 2017 óta közlekedik szerte a világban, az amerikai vállalat egyik legjobban fogyó és legmegbízhatóbb repülőgépe.

Tévolde Gebre Mariam, az Ethiopian Airlines vezérigazgatója sajtótájékoztatóján jelezte: még nagyon korai meghatározni a vasárnap kora délelőtt, helyi idő szerint háromnegyed kilenc körül bekövetkezett baleset okát. Elmondta ugyanakkor:

a pilóta az irányítótoronynak jelezte, hogy nehézségei támadtak, ezért engedélyt kért a visszatérésre.



Egyelőre nem tudni a vasárnap kora délelőtt, helyi idő szerint háromnegyed kilenc körül bekövetkezett baleset okát. A Flightradar repülőgép-figyelő szolgáltatás adatai szerint a repülőnek a felszállás után „nem volt stabil vertikális sebessége“.

We are following reports that Ethiopian Airlines flight #ET302 to Nairobi has crashed after take off from Addis Ababa.



Our coverage in the area is limited. We tracked the flight for about 3 minutes after take off.https://t.co/MtmnQk9sn4 pic.twitter.com/q7sCfmiCOd — Flightradar24 (@flightradar24) 10. marca 2019



Abij Ahmed etiópiai kormányfő vasárnap Twitter-üzenetében részvétét nyilvánította az áldozatok hozzátartozóinak.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning. — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) 10. marca 2019



Az Ethiopian Airlines Afrika legnagyobb légitársaságának tartja magát, egyben arra törekszik, hogy a kontinens kapuja legyen a légiközlekedésben. Tavaly több mint tízmillió utast szállított. A legutolsó nagy balesete 2010 januárjában történt, akkor egy, Bejrútból induló repülőgépe zuhant le közvetlenül a felszállás után.



