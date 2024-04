A szlovák játékvezető két sárga lapot adott a világbajnok argentin kapusnak, mégsem állította ki (VIDEÓ)

Az angol Aston Villa csütörtökön büntetőkkel búcsúztatta a francia Lille csapatát a Konferencia Liga negyeddöntőjében. A találkozón ezúttal is produkálta magát az angolok világbajnok argentin kapusa, Emiliano Martínez, ami nem nyerte el a mérkőzést vezető szlovák játékvezető, Ivan Kružliak tetszését. A hálóőrt végül egy kevésbé ismert szabály mentette meg a kiállítástól, amivel sokan nincsenek tisztában.

Martínez a katari világbajnokságon bemutatott, olykor obszcén gesztusairól maradt meg sokak emlékezetében, de tény, hogy nemcsak a nemzeti csapatban, hanem klubcsapatában is imádja magát produkálni.

Mivel a csütörtöki Lille – Aston Villa EKL-negyeddöntős összecsapáson 2:1-es eredmény született a rendes játékidőben (az első mérkőzést az angolok nyerték meg ugyanilyen arányban), valamint a hosszabbítás sem hozott gólt, a továbbjutóról büntetőrúgások döntöttek.

Az argentin hálóőr, akinek már volt egy sárga lapja (a 39. percben kapta időhúzásért), rögtön a tizenegyespárbaj elején elkezdte a pszichológiai hadviselést. A franciák első lövése előtt ahelyett, hogy a kapuban maradt volna, a tizenegyesponthoz ment, hogy felmarkolja a labdát Nabil Bentaleb elől, ezzel is idegessé téve a játékost. Kružliak figyelmeztette őt, hogy ne feszítse túl a húrt, de tény, hogy Martínez terve bejött, ugyanis hárítani tudta Bentaleb lövését. Az argentin kapus a hazai közönség felé fordult és az ujját a szája elé téve csendre intette őket, de a füttykoncert ettől csak fokozódott. A játékvezetőnek itt ismét figyelmeztetnie kellett őt.

Az angolok lövése következett volna, de nem volt a pályán labda. Martínez ismét a közönség felé fordult, hogy labdát kérjen a labdaszedőktől, Kružliak viszont ezt úgy ítélhette meg, hogy megint a szurkolókat hecceli. Odafutott hozzá és felmutatta neki a sárga lapot, ami már a második volt, amit a mérkőzésen kapott, a játékvezető viszont mégsem állította őt ki.

Martinez yellow card vs Lille in the penalty shootout pic.twitter.com/eEVk50UKqB