Szlovák kapusa lehet a Manchester United-nek!

Ami a Dúbravkát érintő kérdéseket illeti, Romano szerint már mindent tisztáztak. Ami viszont még hátravan, hogy a szlovák kapus jelenlegi csapatával, a Newcastle United-del is megegyezzenek arról, hogy Dúbravka kölcsönbe érkezzen vagy tartósan.

Romano szerint a Manchester United kölcsönbe venné őt, 5 millió fontos vételi opcióval, a Newcastle viszont tartósan küldené Manchesterbe a kapusát.

Martin Dubravka has agreed personal terms with Manchester United. He’s hoping for Newcastle to agree and let him go as it’s a massive opportunity. #MUFC



Utd are offering loan with £5m buy option, Newcastle still asking for permanent but Dubravka hopes they will let him go. pic.twitter.com/G0AW2SZ6yp