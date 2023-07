A szlovák külügyminiszter beszólt Szijjártónak, és magyarul tette hozzá a lényeget

Az Európai Unió úgy gondolkozik, hogy négy évig még biztos háború lesz. Négy év alatt hány ember fog meghalni? Négy év alatt hány magyar ember fog meghalni? - többek között ez hangzik el a magyar külügyminisztertől abban a videóban, amit tegnap este osztott meg Kovács Zoltán a Twitterén.

Dear Péter, please don’t tell what other people think before you ask them. EU consists of 27 countries. I don’t recall any debate when we said the war will continue for 4 years. War can stop tomorrow. EU is not a problem, Russia is a problem. Ruszkik haza! Legyen béke! 1956 https://t.co/RGPxVbxGaF