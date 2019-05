A szlovák válogatott tündöklése és bukása a hoki-világbajnokságokon – 1. rész

2002

A szlovák hoki történetének legjelentősebb időszakaként számontartott évben Svédország adott otthont a tornának. Szlovákia a B jelű csoportban kapott helyet Finnország, Ukrajna és Lengyelország mellett. A szlovák csapat első mérkőzésén esélyt sem adott Lengyelországnak, amelyet 7:0-ra győzött le. Érdekesség, hogy a mérkőzés összes találatát különböző játékos szerezte. Két nappal később Ukrajna volt a soros ellenfél, amely kis híján meglepte a szlovákokat – végül egy fordulatos mérkőzésen 5:4-re nyertek Ján Filc védencei. Az utolsó csoportmérkőzésen a szlovákok 1:3-ra kikaptak a finnektől, így a második helyről továbbjutva 3 pontot vittek magukkal a főcsoportba.

Ott viszont már nem volt kegyelem, a szlovák válogatott mindhárom ellenfelét legyőzte: az addig hibátlanul játszó svédeket 2:1-re, a szívós, de nem túl acélos osztrákokat 6:3-ra, a nagy játékerőt képviselő oroszokat pedig 6:4-re.

Szlovákia az F csoport harmadik helyén végzett, ami annyit jelentett, hogy a negyeddöntőben az E csoport második helyezettjét kapja ellenfélül, amely nem más volt, mint a rettegett Kanada. A tengerentúliak már a második harmad elején 2:0-ra vezettek, de Bondra egy másodperccel a játékrész vége előtt szépíteni tudott. Az utolsó harmadban Šatan és Bondra kevesebb mint egy perc alatt megfordította az állást, és mivel több találat már nem született a találkozón, Szlovákia jutott tovább.

Az elődöntőben újfent a svédek vártak a szlovákokra. A kanadaiakhoz hasonlóan a skandinávok is már 2:0-ra vezettek, de előbb Országh szépített, majd alig két perccel a mérkőzés vége előtt Šatan ki is egyenlített. A hosszabbításban nem született gól, így jöhettek a rávezetések – ebben a szlovákok bizonyultak jobbnak: Pálffynak és Lintnernek is sikerült betalálnia, míg a svédek összes próbálkozása kimaradt.

A döntőben az oroszokkal néztek szembe a szlovákok. Višňovský már a 22. másodpercben megszerezte csapatának a vezetést, amelyet Bondra növelt kétgólosra. A második harmadban az oroszok Sušinskij révén találtak be, de Šatan hamar tett róla, hogy 3:1-es szlovák vezetéssel érjen véget a játékrész. Az utolsó harmadban az oroszok belehúztak: előbb Antipov mattolta Lašákot, majd Sušinskij ki is egyenlített.

Két perccel a mérkőzés vége előtt azonban Pálffy és Bondra indított kontrát, utóbbi pedig meg is szerezte a szlovákok negyedik találatát. A maradék időben az oroszok hiába hívták le kapusukat, már nem tudtak gólt szerezni, így Szlovákia megszerezte első és eddigi egyetlen világbajnoki címét.

A torna legproduktívabb játékosa Miroslav Šatan lett 5 góllal és 8 gólpasszal, akit Richard Lintnerrel és Peter Bondrával a világbajnokság álomcsapatába is beválogattak.

2003

Egy évvel később Finnországban rendezték a világbajnokságot, Szlovákia pedig címvédőként az A csoportba kapott besorolást. Távozott az addigi sikerkovács Ján Filc, akinek az irányítása alatt a szlovák válogatott 2000-ben ezüst-, 2002-ben pedig aranyérmes lett. Az edzői széket František Hossa foglalta el, akinek nem sok hiányzott, hogy megismételje az egy évvel korábbi teljesítményt.

A szlovákok nem kegyelmeztek ellenfeleiknek: az ukránokat 9:3-ra, a japánokat pedig 10:1-re verték. A csoportkör utolsó fordulójában ugyan a németek vezettek az első játékrészt követően, de a szlovák csapat végül 3:1-re fordította az állást. Szlovákia lehengerlő játékkal, 22:5-ös gólkülönbséggel nyerte meg csoportját.

A szlovák válogatott címvédőhöz méltó játékot mutatott a főcsoportban is: a szívós finneket 5:1-re (az utolsó harmadban négy gólt szereztek a szlovákok), az osztrákokat pedig 7:1-re győzte le. Az utolsó fordulóban cseh-szlovák párharcot rendeztek, amely végül igazságosnak mondható 3:3-as döntetlennel ért véget – Csehország háromszor is megszerezte a vezetést, de a szlovákok mindannyiszor egyenlíteni tudtak.

Szlovákia megnyerte az A jelű főcsoportot, így a negyeddöntőben a másik csoport negyedik helyezettjével, Svájccal mérkőzött meg. Az első harmad svájci vezetéssel ért véget, később azonban Kapuš kiegyenlített, majd Šatan két találatával a szlovákok megfordították az állást.

Az egy évvel korábbihoz hasonlóan ezúttal is Svédország várt a szlovákokra az elődöntőben, viszont a skandináv csapat már nagy falatnak bizonyult František Hossa védencei számára. A mérkőzést Svédország nyerte 4:1-re, így a szlovákok a harmadik helyért játszhattak a továbbiakban.

A szlovákok újfent Csehországgal találták magukat szemben, amely az elődöntőben 4:8-ra kikapott Kanadától. A csehek 2:2-ig tartották az iramot a szlovákokkal, Bondra és Demitra találatára azonban már nem érkezett válasz. Szlovákia 4:2-re győzött, ezzel a dobogó legalsó fokára állhatott fel. Ekkor talán még senki sem sejtette, hogy a szlovák válogatott következő vb-érmére hosszú éveket kell majd várni.

A döntő elképesztő izgalmakat hozott, Kanada csak hosszabbításban tudta legyőzni Svédországot (3:2).

A világbajnokság legeredményesebb játékosait összegző lista első három helyén szlovákiai végzett, név szerint Žigmund Pálffy (7 gól, 8 assziszt), Jozef Stümpel (4 gól, 11 assziszt) és Ľubomír Višňovský (4 gól, 8 assziszt). Utóbbit a világbajnokság álomcsapatába is beválasztották.

2004

A következő évi tornának Csehország adott otthont, Szlovákia pedig Finnország, az Egyesült Államok és Ukrajna mellett a B csoportba került. A szlovák válogatott első mérkőzésén a vártnál nehezebben gyűrte le az ukránokat (2:0), majd az amerikaiakkal játszottak gólgazdag döntetlent (3:3). Az utolsó csoportmeccsen a szlovákok régi önmagukat idézték: 5:2-re elpáholták a vb-ken titkos esélyesként emlegetett finneket.

A szlovákok a főcsoportban is masszív teljesítményt nyújtottak: az oroszokat 2:0-ra, a dánokat pedig 8:0-ra győzték le. A svédek ellen gól nélküli döntetlent játszottak, ezzel pedig a csoport első helyén végeztek.

A negyeddöntőben megismétlődött az egy évvel korábbi párharc: újfent Svájc volt a szlovákok ellenfele, és ezúttal is ők kerültek előnybe. A második és harmadik harmadban viszont Štrbák, Chára és Demitra 3:1-re fordította az eredményt. Az elődöntőben Kanada várt a szlovákokra, és bár Šatan révén a vezetést is megszerezték, Briére és Horcoff fordítani tudott, így a tengerentúliak jutottak a döntőbe.

A bronzmérkőzésen Szlovákia az Egyesült Államokkal nézett szembe, amely az elődöntőben 2:3-ra kikapott a svédektől. A szlovákok és az amerikaiak csoportmérkőzése döntetlennel ért vége, és a harmadik helyért vívott összecsapás is hasonló eredményre vezetett – annyi különbséggel, hogy a közönség egyetlen találatot sem láthatott sem a rendes játékidőben, sem a hosszabbításban. A rávezetésekben végül az amerikaiak bizonyultak jobbnak, a mindent eldöntő találatot Andy Roach szerezte.

A fináléban bár a svédek már 3:1-re is vezettek Kanada ellen, a tengerentúliak óriási feltámadásról tettek tanúbizonyságot, és végül 3:5-re fordították a mérkőzés eredményét.

A vb-n a szlovákok legeredményesebb játékosa Pavol Demitra és Miroslav Šatan volt, mindketten 4-4 gólt és gólpasszt jegyeztek. Ezúttal is beválasztottak egy szlovákiai játékost a világbajnokság álomcsapatába, mégpedig Zdeno Chárát.

2005

Az egy évvel később rendezett ausztriai tornán Szlovákia Oroszországgal, Fehéroroszországgal és a házigazda Ausztriával került az A csoportba. A szlovákok csak nagy nehezen tudták legyőzni a fehérorosz együttest: Gáborík három és fél perccel a mérkőzés vége előtt szerezte meg a győztes gólt, így Szlovákia 2:1-re nyert. Az oroszok ellen a szlovák válogatott sokáig 3:2-re vezetett, de Kozlov még a végső dudaszó előtt egyenlíteni tudott. Úgy tűnt, hogy a szlovákok a vártnál jobban megszenvednek a házigazda osztrák csapattal, de az utolsó harmadban aztán beindult a gólgyártás, František Hossa védencei pedig 8:1-re győztek.

A szlovákok az első helyről jutottak a főcsoportba, ahol Csehország, Svájc és Kazahsztán várt rájuk. A szlovák válogatott simán kikapott 1:5-re a csehektől, Štrbák találata csak a szépítésre volt elég. A kisebb játékerőt képviselő svájciakkal azonban már boldogultak: Šatan, Hossa és Pálffy találatával 3:1-re győzött Szlovákia. Kazahsztán ellen is ugyanilyen arányban győztek a szlovákok, azon a mérkőzésen Šatan és Pálffy mellett Handzuš szolgáltatta a gólokat.

A szlovák válogatott a főcsoport harmadik helyén végezve a bombaerős Kanadát kapta. Egy pillanatra úgy tűnt, hogy a szlovákok elkaphatják a végső győzelemre is esélyes kanadaiakat, ugyanis az első játékrészben Gáborík és Handzuš révén kétszer is megszerezték a vezetést, de a tengerentúliak mindannyiszor egyenlíteni tudtak. A második harmadban már Kanadánál volt az előny, de Demitra még egalizálni tudott, sőt, az utolsó játékrészben újfent a szlovákoknak szerzete meg a vezetést. A kanadaiakat azonban nem olyan fából faragták, hogy idő előtt feladják a harcot: nem sokkal később Gagne 4:4-re módosította az eredményt, majd öt perccel a mérkőzés vége előtt Thornton a győztes gólt is megszerezte. Három év után így Szlovákia nem jutott be a világbajnokság elődöntőjébe, összesítésben pedig az 5. helyen végzett.

A kanadaiak végül az oroszokat verve egészen a döntőig jutottak, ott azonban 0:3-ra kikaptak a cseh csapattól. A harmadik helyet Oroszország szerzete meg 6:3-ra verve a svédeket.

Szlovákia legeredményesebb játékosa Žigmund Pálffy lett, aki 5 góljával és 4 gólpasszával a kanadai táblázat negyedik helyén végzett.

Itt már észlelhető volt a Szlovák hoki zuhanórepülése, az elkövetkező években a válogatott már csak elvétve tudott kiemelkedő teljesítményt nyújtani.

2006

A lettországi világbajnokságon tovább süllyedt a szlovák válogatott. Már a csoportmérkőzések során megmutatkozott, hogy a csapatnak gondjai lehetnek, miután kikaptak a fehéroroszoktól (1:2). A kazahokat még elintézték (6:0), de aztán az oroszokat is csak megszorongatni tudták: a második játékrészt követően ugyan 3:3 volt az állás, az utolsó harmadban azonban Michnov eldöntötte a három pont sorsát.

Szlovákia a C csoport harmadik helyéről jutott a főcsoportba, ahová 0 pontot vitt magával. A szekér először itt sem akart beindulni: a svájciak ellen már 2:0-ra vezettek, de a helvétek az utolsó előtti percben egyenlíteni tudtak. Ezt követően azonban magához tért a Hossa-csapat: a svédeket elgázolták 5:2-re, az ukránoknak pedig szórtak egy nyolcast (8:0). Szlovákiának így sikerült elcsípnie a még továbbjutást érő negyedik helyet – köszönhetően annak is, hogy a svájciak az utolsó meccsükön kikaptak a fehéroroszoktól.

A negyeddöntőben Szlovákia Kanadát kapta ellenfélül, és Dušan Milo révén a vezetést is sikerült megszerezniük. Cammalleri ugyan a második játékrészben kiegyenlített, de a szlovákok mindvégig partiban voltak a sokkal esélyesebb tengerentúliakkal. A lendület végül az utolsó harmad végére fogyott el, ekkor a kanadaiaknak két perc sem kellett ahhoz, hogy háromszor mattolják Križant. Szlovákia ezzel 1:4-es vereséget szenvedett, és összesítésben a világbajnokság 8. helyén végzett.

A döntőben és a bronzmeccsen is kiütéses győzelmek születtek. Az aranyérmet a svédek szerezték meg, akik 4:0-ra legyőzték a címvédő cseheket, a bronzérmet pedig a finnek kaparintották meg, miután 5:0-ra felülmúlták a szlovákokat kiejtő Kanadát.

A szlovákok legeredményesebb játékosa Rastislav Pavlikovský és Marián Hossa lett – mindketten 1-1 gólt és 6-6 asszisztot jegyeztek a vébén.

2007

Egy évvel később Szlovákia már nem František Hossa vezetésével vett részt az oroszországi világbajnokságon. Helyét az a Július Šupler vette át, akit 1993-ban a szlovák jégkorong-válogatott első szövetségi kapitányának neveztek ki. Irányítása alatt a válogatott a lehető legrövidebb idő alatt felküzdötte magát az elitosztályba, miután 1994-ben megnyerte C, majd egy évvel később a B osztály küzdelmeit is. Šupler az 1996-os vébét követően távozott a szövetségi kapitányi posztról, miután a szövetség nem hosszabbította meg a szerződését.

A szlovák válogatott a 2007-es vébén a C csoportban kapott helyet, első mérkőzésén pedig Uram, Chára és Radivojevič találatával 3:0-ra verte Norvégiát. A németek ellen picit nehezebben indult be a gólgyártás, a végére azért csak legyőzték őket 5:1-re. Az utolsó csoportmérkőzésen ugyan megszorongatták Kanadát, de a tengerentúliak végül 5:4-re nyertek. Szlovákia a második helyen végzett a csoportjában és három pontot vitt magával a főcsoportba.

Ott mindjárt az első mérkőzésüket elveszítették az Egyesült Államokkal szemben (2:4), ezután azonban két győzelem következett. A cseheket óriási csatában verték 3:2-re, a fehéroroszok ellen pedig Demitra 39 másodperccel a rendes játékidő vége előtt szerezte a győztes gólt (4:3). Szlovákia ezzel az F csoport harmadik helyén végzett.

A szlovák válogatott a negyeddöntőben azt a svéd csapatot kapta, amely ezt megelőzően a vb-n csak az oroszoktól kapott ki. Bár az első játékrész még Szlovák vezetéssel zárult (2:1), a mérkőzés hátralévő részére a skandinávok nagyobb sebességre kapcsoltak és meg sem álltak hét gólig. A svédek 7:4-re győztek, Szlovákia ezzel újfent a negyeddöntőben búcsúzott a küzdelmektől, összesítésben pedig a 7. helyen végzett.

Az aranyérmet Kanada szerezte meg, amely a döntőben 4:2-re legyőzte a finn válogatottat. A dobogó harmadik fokára Oroszország állhatott fel, miután a bronzmeccsen 3:1-re legyőzte Svédországot.

A szlovák válogatott legeredményesebb játékosa Marián Gáborík lett, aki 6 mérkőzésen 5 gólt és 6 asszisztot jegyzett.



