A szlovák válogatott tündöklése és bukása a hoki-világbajnokságokon – 2. rész

2008

A szlovák hoki szerelmesei nem szívesen emlékeznek vissza a 2008-as kanadai rendezésű világbajnokságra, amelyen a válogatott története egyik legrosszabb eredményét érte el.

Szlovákia a C jelű csoportba került, ahol Finnország, Norvégia és Németország volt az ellenfele. Elsőre nem nevezhető egy halálcsoportnak, de az éppen generációváltáson áteső szlovák csapat alaposan elhasalt. Amikor első mérkőzésükön simán verték a Norvégokat (5:1), még senki sem gondolta, hogy a további csoportmérkőzések milyen drámát tartogatnak. A németek ellen simán kikaptak 2:4-re, majd a finneket ugyan megszorongatták, de 2:3-ra így is alulmaradtak.

Viszont ezután jött a hidegzuhany: a finnek ellen hosszabbításban kapituláló norvégok legyőzték a németeket, így egyszeriben a skandinávok a csoport második helyén találták magukat. Szlovákia és Németország is 3-3 ponttal állt a csoportban, és ugyan a Šupler-legénységnek jobb volt a gólaránya, azonos pontszám esetén az egymás elleni mérkőzés volt a döntő. A szlovák válogatott így a csoport utolsó, negyedik helyén végzett, és története során először az A divízóban való bennmaradásért kellett küzdenie.

Szlovákia a B csoport negyedik helyezettjével, Szlovéniával játszott páros mérkőzést a bennmaradásért. Az első meccsen a szlovákok Petrovický, Marcel Hossa, Podkonický, Kollár és Čiernik találatával simán nyertek 5:1-re, a visszavágó azonban már szorosabbra sikeredett. A szlovákok háromszor is megszerezték a vezetést, de a szlovének mindannyiszor egyenlíteni tudtak. A győzelemről végül a rávezetések döntöttek, ebben pedig a szlovákok bizonyultak jobbnak: a mindent eldöntő találatot Višňovský szerezte meg.



Eközben a vébé fő színterén is zajlottak az események: a szlovákok csoportjából továbbjutó norvégok egészen a negyeddöntőig meneteltek, ott viszont Kanada megállította őket (8:2). A tengerentúliak a döntőbe is bejutottak, viszont ott hiába vezettek már az első harmadot követően 3:1-re az oroszok ellen, a mérkőzés hosszabbításba torkollott. A ráadás perceiben az oroszok betaláltak (5:4), ezzel legyőzve a házigazdát és megszerezve az aranyérmet. A harmadik helyért skandináv párharcot rendeztek, amelyet a finnek nyertek meg 4:0-ra a svédek ellen.

A szlovák válogatott legeredményesebb játékosa Ľubomír Višňovský volt, aki öt mérkőzésen 2 gólt és 7 gólpasszt jegyzett.

2009

A csalódást keltő kanadai világbajnokságot követően Július Šupler távozott a válogatott éléről, helyére pedig a korábbi sikerkovács, Ján Filc ugrott be.

A svájci rendezésű 2009-es világbajnokságon Magyarország is részt vett, és pont a szlovákokkal kerültek egy csoportba. A két válogatotton kívül még Kanada és Fehéroroszország alkotta az A csoportot.

Szlovákia és Magyarország már az első fordulóban összecsapott, és a vártnál sokkal nehezebben született a szlovák győzelem. Ružička, Bartečko és Marcel Hossa révén már 3:1-re vezettek, de a magyarok az utolsó harmadban egyenlíteni tudtak. Mikor már mindenki elkönyvelte a hosszabbítást, jött Bartečko az utolsó másodpercekben és megszerezte a győztes gólt.

A fehéroroszok ellen viszont már belefutottak a késbe a szlovákok: Marcel Hossa az utolsó percekben mentette hosszabbításra a mérkőzést, a rávezetésekben viszont nem volt szerencséjük (1:2). Kanada ellen esélye sem volt a szlovák csapatnak, az utolsó harmad elején már 7:1-re vezettek a tengerentúliak, az utolsó percekben Hossa és Graňák alakította 7:3-ra a végeredményt.

A magyarok a csoportban 0:9-re kaptak ki Kanadától, a fehéroroszokat viszont kis híján sikerült meglepniük: sokáig 1:1-re állt a mérkőzés, az utolsó öt percben viszont Ugarov és Grabovski is betalált, így a magyarok három vereséggel a csoport utolsó helyén végeztek. A bennmaradásét folyó harcban sem volt szerencséjük: Ausztriától 0:6-ra, Dániától 1:5-re, Németországtól pedig 1:2-re kaptak ki. A magyar válogatott így egy év után visszazuhant a B divízióba.

Szlovákia az F jelű főcsoportban folytatta tovább a küzdelmeket. A finnekkel sokáig tartották a lépést, végül hosszabbításban szenvedtek vereséget (1:2), a csehek viszont már az első harmadot követően 4:0-ra vezettek – végül meg sem álltak nyolcig (8:0). Szlovákia ugyan az utolsó meccsén már 2:0-ra vezetett Norvégia ellen, a skandinávok egyenlíteni tudtak, a mérkőzés pedig hosszabbításba torkollott. Bár Ladislav Nagy találatával Szlovákia végül győzni tudott, mégsem volt elég a továbbjutáshoz. A szlovák válogatott összesítésben a 10. helyen végzett a svájci világbajnokságon.



A döntőt az egy évvel korábbi világbajnoksághoz hasonlóan Oroszország és Kanada vívta, és ezúttal is előbbi szerezte meg az aranyérmet (2:1). A bronzérmet Svédország válogatottja kaparintotta meg, miután a harmadik helyért vívott harcban 4:2-re legyőzte az amerikaiakat.

A szlovák válogatottból egy játékos sem nyújtott túlontúl kiemelkedő teljesítményt, ezt az is bizonyítja, hogy legproduktívabb játékosuk csupán 5 pontot szerzett a kanadai táblázaton (Marcel Hossa: 3 gól, 2 gólpassz).

2010

A svájci világbajnokságot követően távozott posztjáról Ján Filc, helyére pedig a szlovák hokiválogatott történetében először külföldi edző került. A megváltást a kanadai Glen Hanlontól várták, aki ezt megelőzően évekig vezette a fehérorosz válogatottat. Viszont még az újonnan kinevezett szakember sem tudta kirángatni a gödörből a szlovák válogatottat.

Nem indult túl jól a 2010-es németországi világbajnokság a szlovákok számára. Az A csoport első mérkőzésén kikaptak az oroszoktól (1:3), a fehéroroszok ellen pedig már az első játékrészt követően 0:2-re veszítettek.

A továbbiakban viszont a szlovákok feltámadtak: Čiernik, Zagrapan és Bartovič két találatával megfordították az eredményt és 4:2-re legyőzték a beloruszokat, majd a kazahoknak sem kegyelmeztek (5:1).

A második helyről továbbjutva a szlovák csapat 3 pontot vitt magával a főcsoportba, és sokan bíztak a további jó eredményben, a Hanlon-legénység viszont teljesen összezuhant. A dán válogatottól úgy szenvedtek 0:6-os vereséget, hogy a fehér-pirosak már az első játékrészben megszerezték az összes találatukat. A finnek ellen egy harmadig tudták tartani a lépést, de aztán a skandinávok leiskolázták őket (2:5). A győzelem a németek ellen sem jött össze (1:2), így a szlovák válogatott az utolsó helyen végzett a főcsoportban, összesítésben, pedig a 12. helyet szerezte meg.



A kieséses szakasz tehát újfent Szlovákia nélkül kezdődött meg, ott volt viszont Dánia és Németország is. Előbbi ugyan kiesett a svédekkel szemben (2:4), a németeknek azonban sikerült legyőzniük Svájcot, így bejutottak az elődöntőbe, ahol Oroszország jelentette a végállomsát (1:2). Németország végül a negyedik helyen végzett, miután a bronzmeccsen 1:3-ra kikapott Svédországtól.

Az aranyérmet az a Csehország nyerte meg, amely a negyeddöntőben előbb Finnországot (2:1), az elődöntőben pedig Svédországot (3:2) búcsúztatta rávezetésekkel. A döntőben 2:1-re múlta felül az orosz válogatottat.

Ha az előző vébén nem láthattunk kiemelkedő teljesítményt nyújtó játékost a szlovák válogatottban, akkor a 2010-es világbajnokságra ez duplán igaz. A csapat legproduktívabb játékosa az a Milan Bartovič lett, aki hat meccsen 2 gólt és 2 asszisztot jegyzett.

2011

Eljött hát a pillanat! Szlovákia 2011-ben története során először rendezhetett jégkorong-világbajnokságot, a mérkőzéseknek két helyszín adott otthont: a pozsonyi Ondrej Nepela Jégcsarnok, amely a világbajnokság alatt az Orange Aréna nevet viselte, valalmint a kassai Steel Aréna. A szurkolók joggal vártak kiemelkedő teljesítményt az évek óta gyengélkedő válogatottól, de a Halák, Graňák, Višňovský, Bartečko, Demitra, Gáborík, Handzuš, Nagy, Radivojevič, Stümpel, Šatan, Zedník és a Hossa testvérek által fémjelzett csapat teljesen csődöt mondott.

A szlovák válogatott már az első mérkőzésén a frászt hozta a szurkolókra, miután a gólnélküli első játékrészt követően Szlovénia megszerezte a vezetést. A szlovák csapat azonban képes volt felállni: előbb Šatan egyenlített, majd Podhradský és Bartečko találatával Szlovákia 3:1-re nyert. A németek ellen azonban már nem volt ilyen szerencséjük, a szlovákok 0:4-es állásról jöttek fel 3:4-re, de az egyenlítő találatot már nem tudták megszerezni. Az utolsó csoportmeccsen a szlovákok csak megszorongatni tudták az oroszokat (3:4).

A főcsoportban tovább folytatódott a zuhanórepülés. A csehekkel az utolsó harmadig bírták tartani a lépést, akkor azonban Havlát és Eliáš is lecsapott, Surový pedig már csak korrigálni tudta az eredményt (2:3). A finnek ellen egészen az utolsó harmadig vezetett a szlovák válogatott Gáborík találatával, majd jött Ruutu, aki két góljával megfordította az eredményt (1:2).

A szlovákok kis híján a dánok elleni tétnélküli meccset is elherdálták, de 0:1-ről képesek voltak fordítani 4:1-re. A szlovák válogatott ugyan győzelemmel búcsúzott a vilgábajnokságtól, a játékosok mégis könnyek közt tapsoltak a közönségnek, amely végig kitartóan buzdította őket.



A főcsoportból ugyan Németország és Norvégia is továbbjutott, a negyenddöntőben azonban mindkét csapat búcsúzott: a németek a svédektől (2:5), a norvégok pedig a finnektől (1:4) kaptak ki.

A döntőben skandináv csatát rendeztek: a finnek 6:1 arányban győzték le a svédeket, ezzel Finnország története második aranyérmét szerezte meg hokivébén. A bronzmeccsen valóságos gólfesztivált rendezett Csehország és Oroszország – a nézők 11 gólt láthattak. A csekeh végül 7:4-re győztek.

A hazai rendezésű vébén Miroslav Šatan és Ladislav Nagy volt a szlovák válogatott legproduktívabb játékosa, mindketten 3-3 gólt és 2-2 gólpaszt jegyeztek. Szlovákia csalódástkeltő szereplésének (összesített 10. hely) meg lett a következménye: három nappal a döntőt követően a Szlovák Jégkorong-szövetség szerződést bontott Glen Hanlonnal.

2012

Az egy évvel későbbi tornának Finnország és Svédország közösen adott otthont. Az előző évekhez képest annyit változott a lebonyolítás, hogy a csapatokat már nem négy négyes csoportba osztották, amelyeket majd főcsoport követett, hanem két nyolcas csoportot alakítottak ki, amelyekből az első négy helyezett jutott a negyeddöntőbe, az utolsó pedig kiesett a Divizíó I-be.

A szlovák válogatott szövetségi kapitányi posztjáról menesztett Glen Hanlon helyét egy cseh szakember, Vladimír Vůjtek vette át, aki mindjárt első évében hatalmas eredményt ért el csapatával.

Szlovákia az A csoportban kapott helyet Kanada, az Egyesült Államok, Finnország, Franciaország, Svájc, Fehéroroszország és Kazahsztán mellett. A szlovákok egyből a csoport favoritjával, Kanadával kezdtek, és a papírforma szerint csak megszorongatni tudták a tengerentúliakat (2:3). Következett a címvédő finn csapat, amely már az első harmadban megszerezte a mérkőzés egyetlen, győzelmet jelentő találatát. Vůjtek irányításával sem indult tehát túl fényesen a vébé a szlovákok számára, ezt követően azonban egy csapásra minden megváltozott.

A következő ellenfél az Egyesült Államok volt, amely az első két fordulóban legyőzte a franciákat és Kanadát is, ami nem kis fegyverténynek bizonyult. Ehhez képest Szlovákia már az első harmad végén 3:1-re vezetett, a végeredmény pedig 4:2 lett. A kazahokat szintén 4:2-re győzték le, a fehéroroszokat 5:1-re, de még a masszív svájciakat is sikerült 1:0-ra legyűrni. A franciákkal rendeztek egy gólgazdag adok-kapokot, de a szlovák győzelem így is meglett (5:4).

Szlovákia 7 meccsből ötöt megnyert, de így is csak az utolsó továbbjutó helyet szerezte meg. A negyeddöntőben újfent a bombaerős Kanadával kellett szembenéznie a szlovák válogatottnak. Vůjtek védencei már tíz perc után vezettek Kopecký és Šatan találatával, de a tengerentúliak 3:2-re fordítani tudtak a második játékrészben. Sokan elkönyvelhették már a vereséget, amikor az utolsó percekben jött Bartovič és Handzuš, Szlovákia pedig 4:3-ra győzött.

Az elődöntőben az a Csehország állt a szlovákok útjába, amely a negyeddöntőben hazaküldte a svédeket. Sokáig 1:1-re állt a mérkőzés, az utolsó játékrészben azonban Šatan és Hudáček is betalált, Szlovákia ezzel 3:1-re győzött és tíz év után újra döntőt játszhatott.

Sokan azt hihették, hogy a szlovák álom a döntőben is folytatódik, miután Chára már a második percben megszerezte a vezetést. Az oroszokat azonban nem olyan fából faragták: hamar egyenlítettek, az utolsó játékrész elején pedig már 5:1-re vezettek. A végén 6:2-t mutatott az eredményjelző, Oroszország pedig világbajnok lett. Bár a szlovák válogatott elveszítette a döntőt, szégyenkezésre egyáltalán nem lehetett oka, hiszen hosszú idő után megsüvegelendő játékot mutatott a világbajnokságon.



A harmadik helyet Csehország szerezte meg, miután a bronzmeccsen 3:2-re verte Finnországot.

A szlovák válogatott legeredményesebb játékosa egy védő volt, név szerint Andrej Sekera (2 gól, 7 assziszt), de a veteránok is jól teljesítettek: Šatan – 4 gól, 2 assziszt; Handzuš – 2 gól, 5 assziszt; Radivojevič – 4 gól, 4 assziszt; Kopecký – 5 gól, 1 assziszt. Hosszú idő után szlovák játékosok is bekerültek a vébé álomcsapatába Ján Laco és Zdeno Chára személyében.

2013

A 2013-as világbajnokságnak szintén Svédország és Finnország adott otthont. Szlovákia a B csoportba kapott besorolást Finnország, Oroszország, az Egyesült Államok, Németország, Lettország, Franciaország és Ausztria mellett.

A szlovákok 6:2-es gólparádéval kezdtek a franciák ellen, a finnek ellen viszont szoros vereséget szenvedtek (0:2). A németek kis híján meglepték a szlovákokat, kétszer is vezettek, de Bližňák és Záborský két találatával 3:2-re mégis nyerni tudtak.

A következő két meccsen viszont nehéz helyzetbe sodorta magát a szlovák csapat: Lettországtól (3:5), Ausztriától (1:2 – rávezetésekkel) és Oroszországtól (1:3) is kikaptak.

Az utolsó mérkőzésre viszont összekapták magukat a szlovákok, Radivojevič, Bartek, Vydarený és Daňo találatával 4:1-re verték az Egyesült Államok csapatát, így a negyedik helyen végezve újfent negyeddöntőbe jutott Szlovákia.

Az egyenes kieséses szakaszban Szlovákia Finnországgal találta magát szembe, és bár egyenlíteni tudott 0:3-ról, Aaltonen az utolsó harmadban megszerezte a győztes gólt. A szlovák válogatott tehát a negyeddöntőben búcsúzott a tornától, összesítésben pedig a 8. helyen végzett.



Az előző évi világbajnoksághoz hasonlóan ezúttal is egy meglepetéscsapat jutott be a döntőbe: a svájciak már a csoportmérkőzések során bizonyították, hogy komolyan kell őket venni, ugyanis hét mérkőzésből hatot a rendes játékidőben, egyet pedig rávezetésekkel nyertek meg. A negyeddöntőben Csehországot, az elődöntőben pedig az Egyesült Államok válogatottják győzték le. A döntőben viszont a házigazda svédek már nagy falatnak bizonyultak (1:5). A harmadik helyet az amerikaiak szerezték meg, miután a bronzmeccsen legyőzték a finneket (3:2).

A szlovák válogatott legeredményesebb játékosa Roman Kukumberg lett úgy, hogy az egész tornán egyetlen gólt sem szerzett (0 gól, 7 assziszt).



