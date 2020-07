A Szlovák Vasúttársaság idén nyáron 44 szezonális vonatot indít, összesen tíz útvonalon

A Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) idén nyáron 44 szezonális vonatot indít, összesen tíz útvonalon. Ezzel arra akarják ösztönözni az embereket, hogy a nyarat otthon élvezzék ki – tájékoztatott Tomáš Kováč, a társaság szóvivője. A vonatok szombattól (július 4.) szeptember 15-ig fognak közlekedni.

Fotó: TASR

A nyári vonatok a Spišská Nová Ves – Spišské Podhradie, Eperjes-Stará Ľubovňa, Kassa-Muráň, Kassa-Slavošovce, Kassa-Dobšiná, Eperjes-Besztercebánya , Kassa-Besztercebánya, Besztercebánya-Mlynky, Selmecbánya-Zólyom (Banská Štiavnica – Zvolen) és Pozsony-Plavecké Podhradie vonalakon fognak közlekedni.

„Nagyon örülök az új szezonális vonatok elindításának, amelyek új turistacélpontokat segítenek láthatóvá tenni, és talán Szlovákia kevésbé ismert helyeit is. Azt akarjuk, hogy az emberek megismerhessék az ország régióit, és szerintem éppen ezek a vonatjáratok teszik lehetővé, hogy összekössük a kellemeset a hasznossal” – közölte Andrej Doležal (Sme rodina jelölt) közlekedés- és építésügyi miniszter, aki egyúttal mindenkit felszólított, hogy használja ki ezt a lehetőséget.

A vasúttársaság hozzátette: az új vonatjáratoknak köszönhetően a lakosok ellátogathatnak például a Szepesi várhoz (Spišský hrad) vagy Lubló várához (Ľubovniansky hrad), illetve a Szlovák Paradicsomba (Slovenský raj), a Murányi-fennsíkra (Muránska planina), a Szlovák-karszthegységbe (Slovenský kras), a Vydrovo erdei skanzenbe és más olyan helyekre, amelyek rajta vannak az UNESCO listáján. A szezonális vonatjáratok elsősorban olyan területeket érintenek, amelyek alkalmasak a gyalogló- és a biciklitúrákra.

Filip Hlubocký, a ZSSK vezérigazgatója úgy véli, hogy Szlovákiában sok olyan hely van, amelyet érdemes megismerni. „Épp ilyenkor, mikor az új típusú koronavírus befolyásolja az életünket, a szlovákiai nyaralás mellett kellene döntenünk. Mi több, egy ilyen döntéssel mindannyian hozzájárulunk a gazdaság újraindításához” – tette hozzá Hlubocký.

A vasúttársaság továbbá arról tájékoztatott, hogy szombattól (július 4.) július 25-ig a Jégexpressz (Ľadový expres) is közlekedni fog. Ez a vonat július négy szombatján fog járni Kassa és Telgárt között, a turistáknak pedig több lehetőségük is lesz arra, hogy kiéljék magukat: lehet csónakázni a Palcmanská Maša-i víztároznál, lovagolni a Szlovák Paradicsomban, de a Dobsinai-jégbarlangot is meg lehet látogatni.

„Azok, akiknek több energiájuk van, a legendákkal övezett Király-hegyet (Kráľova hoľa) vagy a Holló-sziklát (Havrania skala) is megmászhatják” – zárta a vasúttársaság.



(TASR)