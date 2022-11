Szlovákia átadta Ukrajának a hetedik Zuzanát, bár egyet már valószínűleg megsemmisítettek az oroszok (VIDEÓ)

A tarackokat a Konštrukta-Defence állami részvénytársaság kereskedelmi értékesítés alapján szállítja Ukrajnába – közölte Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter pénteken.

A tárcavezető hozzátette, az ukrán fél mind a hét leszállított darabot teljes egészében kifizette a cég számlájára.

Ezzel az Ukrajna számára történtő gyártás nem ért véget: Dánia, Norvégia és Németország további 16 darabotfinanszíroz. "Hamarosan aláírjuk az ehhez szükséges dokumentumokat" - tette hozzá a miniszter.

A SME napilap mindeközben azt írja, az egyik Zuzana 2 tarackot már korábban, még szeptemberben megsemmisítették az oroszok. A megsemmisített harckocsi szállításáról készült felvételek hétfőn jelentek meg a Twitteren, noha még jóval korábban készültek.

