Szlovákia az élen jár a vastagbélrák előfordulási arányát illetően – mutatjuk, mi okozhatja ezt a sokkoló helyzetet

Szlovákiában évente négyezer embernél diagnosztizálnak vastagbélrákot, ezek fele pedig bele is hal a szövődményekbe. A halálozási arányt tekintve Szlovákia világviszonylatban az első helyen áll, míg a betegség előfordulását tekintve a második – írja a HN.

Illusztráció (Fotó: TASR)

A rák a vastagbél bármely részén kialakulhat: befelé, illetve a bél belső falán is nőhet, de ugyanígy kifelé, a szomszédos szövetekbe és szervekbe is terjedhet. Már csak a statisztikai adatok is azt bizonyítják, hogy súlyos megbetegedésről van szó – Szlovákia ugyanis az elhalálozás terén az abszolút első helyet foglalja el világviszonylatban. A vastagbélrák előfordulását tekintve a második helyen állunk. Szlovákia ezen a téren Magyarországgal váltakozik az élen.

A Nemzeti Onkológiai Intézet adatai szerint Szlovákiában évente megközelítőleg 4 ezer embernél diagnosztizálnak vastag- és végbélrákot, ezek fele pedig bele is hal a szövődményekbe. Ez főként az 50 év felettieket érinti, ezért is vezették be a korosztálynál preventív kivizsgálásként a vastagbéltükrözést. Egyes szakértők szerint viszont már 45 éves kortól kellene végezni a vizsgálatokat.

Miloš Bubán gasztroenterológus szerint a magas szám elsősorban az étkezési stílusnak köszönhető. Feltételezhető, hogy Szlovákiában több a zsíros étel, emellett a túlsúlyos páciens rizikósnak számít. Ugyancsak rizikófaktornak számít az ülőmunka, illetve a cukorbetegség is.

Bubán azt javasolja az embereknek, hogy tegyenek a túlsúlyosság ellen, ne igyanak alkoholt és ne dohányozzanak. Emellett fontosnak tartja, hogy sok folyadékot és rostot vegyenek magukhoz – utóbbi ugyanis kedvező hatással bír a bél tisztulását illetően. Fontos továbbá az aktív testmozgás, valamint a rendszeres preventív kivizsgálások.



