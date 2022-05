Szlovákia Csehország és Németország nyomdokaiba léphet – ezzel a lépéssel még csökkenthetők az üzemanyagárak

Eddig nem sok eredményt hoztak a kormánykoalíció tárgyalásai az üzemanyagárak csökkentését illetően. A Slovnaft megadóztatásában ugyan megszületett az egyezség, az SaS viszont azt szeretné, ha ezután egyenesen a benzinkutakon csökkennének az árak. Az üzemanyag alacsonyabb áfájának bevezetése helyett az alacsonyabb jövedéki adó lehet a befutó – írja a noviny.sk.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter elutasította az SaS javaslatát az üzemanyag alacsonyabb áfájának bevezetését illetően, azzal magyarázva, hogy Brüsszel ezt nem engedélyezi. Marián Viskupič (SaS), a parlament pénzügyi és költségvetési bizottságának az elnöke szerint lehetséges, hogy ezt nem sikerül elérni, de legalább meg kellene próbálni, ő viszont úgy véli, hogy Matovič részéről hiányzik az akarat. Peter Kremský (OĽaNO) szerint a pénzügyminiszter már kapcsolatba lépett Brüsszellel.

A környező országok többségében már dűlőre jutottak az üzemanyagárak csökkentését illetően. Magyarországon korábban árstopot vezettek be, ez viszont péntektől már csak a magyarországi autósokra vonatkozik. A csehek alacsonyabb jövedéki adót vezetnek be, és a németek is ezt az utat választhatják. Ladislav Kamenický (Smer) egykori pénzügyminiszter szerint számunkra is ez lenne a megfelelő megoldás, ez főként a benzin és a gázolaj árán mutatkozna meg.

Viskupič magyarázata szerint az olajadóként kivetendő adó az állam bevételeit csökkentené a jövedéki adó terén, aminek a kedvezményezettjei az emberek lennének, akik így olcsóbb üzemanyaghoz juthatnak hozzá.

Viszont az eddig tapasztaltak szerint ennek megvitatására is kell majd egy kis idő a kormánykoalíció részéről, addig pedig Szlovákiában marad a drágább tankolás.



(noviny.sk)