Szlovákia elismeri majd a Szputnyik V-t és a kínai oltásokat is, a gond csak a magyar „Védettségi igazolvánnyal” van

Szlovákia elismeri majd az országba való belépéskor a Szputnyik V-vel oltottak védettségét is. Az uniós országok közül azonban ez csak Magyarországot érinti, mert csak nálunk és Magyarországon oltanak az Európai Unióban a Szputnyik V-vel. A megegyezés azonban a magyar „Védettségi igazolvány” miatt késik. A védettséget azonban várhatóan nem az oltás utáni első naptól ismerik majd el.

Illusztrációs felvétel (mzv.sk)

Valószínűleg a héten megszületik a megegyezés az oltási igazolványok kölcsönös elismeréséről Szlovákia és Magyarország között, legalábbis ez derült ki Ivan Korčok külügyminiszter és Martin Klus külügyi államtitkár hétfői tájékoztatásából. A miniszter azt is elmondta, hogy Szlovákia el fogja ismerni a Szputnyikkal oltottak védettségét is. „A Szputnyik engedélyezett Szlovákiában is, és az oltás elismerésére a példa Magyarország lesz, hiszen az Európai Unióban csak Magyarországon és Szlovákiában oltanak ezzel a vakcinával” – magyarázta a külügyminiszter.

Martin Klus szerint a külügyminisztérium már tájékoztatta is Magyarországot arról, hogy el fogja ismerni a Szputnyikot.

„Tájékoztattuk a magyar felet arról, hogy el fogjuk ismerni a magyar nemzeti oltási igazolványt, és a Szputnyik mellett a kínai vakcinákat is el fogjuk ismerni, amelyekkel Magyarország területén oltanak” – mondta Klus.

Hiányos a magyar Védettségi igazolvány

Az oltási igazolások kölcsönös elismerése azonban még mindig késik. Klus szerint azért, mert a magyarországi igazolvány nem tartalmaz minden szükséges adatot. „A magyar igazolványról nemcsak a vakcina típusa hiányzik, hanem az oltás időpontja sincs feltüntetve, és mivel vannak bizonyos szabályok a vektoros és az mRNA vakcinák esetében is, például a négy hét az első és a két hét a második oltás után, ezért pontosan tudnunk kell ezeket az időpontokat” – mondta a külügyi államtitkár. Szerinte olyan megegyezésre készülnek, mint amilyet Horvátországgal kötött Magyarország.

„A héten várható erről bővebb tájékoztató” – jelentette ki Klus.

Vagyis Szlovákia várhatóan nem az oltás első napjától tekinti majd védettnek a beoltottakat, hanem az mRNA-oltások – Pfizer, Moderna – esetében a második adag beadása után a második héttől, a vektoros vakcinák – AstraZeneca, Sputnyik V, kínai vakcinák – pedig az első adag beadása után a negyedik héttől. Megoldást jelenthet, hogy a magyar elektronikus igazolvány már tartalmazza az oltás típusát és időpontját is.

A pontos szabályokat a tisztifőorvos határozza majd meg

A magyar oltási igazolványok elismerése már több hete húzódik, Gyimesi György (OĽaNO) május 27-én bejelentette, hogy megvan a megegyezés a két ország között, de ez még mindig csak jóslat maradt. Gyimesi legutóbb múlt héten írt bejegyzést arról, hogy már a „bekért dokumentumok ma délután megérkeztek s épp feldolgozás alatt állnak”. Ugyanakkor még türelmet kért, mert az egészségügyi minisztérium beleegyezése után a külügynek kell „ jegyzéket váltania a magyar féllel” majd pedig az országos tisztifőorvosnak kell kiadni a szükséges szabályozást.

Segítene, ha az oroszok kérnék a Szputnyik V regisztrációjátt

Ivan Korcok külügyminiszter szerint a Szputnyik V-vel oltottaknak nagy segítség lenne, ha a vakcina gyártója végre már kérné a készítménye engedélyezését az Európai Gyógyszerügynökségtől (EMA), és a WHO-tól is.

„Az Európai Unió nem ismerte el a Szputnyik V-t, mert még a mai napig nem kérték az engedélyezését. Folyik ugyan egy úgynevezett rolling review eljárás, de véleményt csak akkor mondhatnak, ha a kérvény az asztalon van” – magyarázta Korčok.

A Szputnyik V-t emiatt a legtöbb uniós országnem fogja elismerni védettséget biztosító vakcinaként, így nyilatkozott például Ausztria és Németország is. Horvátország azonban már bejelentette, hogy a Szputnyik V-vel oltottakat is védettnek tekintik.

- lpj -