Szlovákia és Lettország egységesen kiáll Ukrajna mellett – Čaputová fogadta a balti állam elnökét

Szlovákia és Lettország is egységesen kiáll Ukrajna mellett, ugyanis minden joga megvan ahhoz, hogy megvédje magát Oroszország inváziójával szemben – jelentette ki Zuzana Čaputová köztársasági elnök hétfőn, miután találkozott Egils Levits lett államfővel. A két elnök a NATO keleti szárnyának megerősítéséről és a dezinformációk elleni harcról is tárgyalt.

Egils Levits és Zuzana Čaputová (Fotó: TASR)

„A történelemből eredendően a szlovákok és a lettek is közvetlenül megtapasztalták az orosz inváziót, azaz a szovjet megszállást, de az orosz propagandát illetően is egyeznek a tapasztalataink. Ez hatalmas kihívás mindkét ország számára” – állapította meg Čaputová.

Levitsszel véleményt cseréltek arról is, hogyan álljanak hozzá a dezinformációk elleni harchoz úgy, hogy védve legyen a szólásszabadság és egyben az ország biztonsága is. Mindketten egyetértenek abban, hogy szabályozásra van szükség nemzeti és európai színtéren is.

Levits szerint a hoaxok és a dezinformációk veszélyeztetik a demokráciát és annak alapjait. „Lettország már tett konkrét lépéseket. Nemrégiben betiltottunk több mint 70 orosz propagandacsatornát, illetve internetes programot, forrást” – jegyezte meg.

Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Čaputová megjegyezte, mindkét fél a béke mielőbbi helyreállítását tartja a legfontosabbnak. Lett kollégájával egyetértenek abban, hogy helyesen jártak el az eddigi segítségnyújtást illetően. Emellett mindkét ország támogatja az oroszokkal szembeni kemény szankciókat.

Levits rámutatott, hogy a rendkívüli NATO-csúcs eredményei intenzívebb segítségnyújtást feltételeznek Ukrajna irányába. Szerinte a szövetségnek azt is figyelembe kell vennie, hogy Fehéroroszországra már nem lehet független államként tekinteni. Úgy gondolja, hogy külön törvényszékre lesz szükség, aminek köszönhetően alkalmazható lesz a felelősségre vonás az ukrajnai háborús bűnökért.

A lett elnök hétfőn Boris Kollár (Sme rondina) házelnökkel és Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnökkel is találkozik.



TASR/para