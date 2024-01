Szlovákia felhagy az ellenőrzésekkel a határokon

Szlovákia nem hosszabbítja meg a szomszédos országokkal közös határon végzett ellenőrzéseket. Ezt Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter erősítette meg a TV Markízának.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Jelenleg január 22-ig vannak érvényben a szlovák-magyar határon végzett ellenőrzések. A miniszter közölte: nem terjeszt be újabb javaslatot a meghosszabbításukra.

Ezt azzal indokolta, hogy az illegális migrációt érintő helyzet jelenleg nyugodt, ugyanakkor figyelni fogják a további helyzetet. Mint mondja, ha ismét növekszik majd az aktivitás az illegális migrációt illetően, akkor nem haboznak majd ismét bevezetni az ellenőrzéseket.

A miniszter szerint tavasszal jöhet az újabb hullám. Addig ezt az időszakot arra használják ki, hogy pihenjenek egyet a határokat őrző rendőrök és katonák, majd felkészülnek az esetleges újabb hullámra.

A belügyminiszter megerősítette, hogy kölcsönösen sem akar ellenőrzést bevezetni, tehát miután a környező országok elsőként vezetik be vagy terjesztik ki az ellenőrzést a közös határokon. „Példaként akarunk szolgálni. Szeretnénk betartani mindent, hogy a Schengen érvényben legyen, de illegális bevándorlókat nem engedünk be. Lehet, hogy eljött az ideje, hogy az osztrák, a lengyel és a magyar fél is átértékelje az ellenőrzések bevezetését” – jelentette ki.



(tvnoviny.sk)