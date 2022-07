Szlovákia felkerült az oroszok feketelistájára, ahol Moszkva az ellenségeit gyűjti össze

Most Szlovákia mellett Görögország, Dánia, Szlovénia és Horvátország is felkerült az ellenséges államok listájára.

Az orosz kormány korlátozta azon személyek számát, akikkel az ellenséges országok diplomáciai képviselete és konzuli hivatalaik munkaszerződést köthetnek.

Görögország számára 34 főben korlátozták a felvehető személyek számát, Dánia 20, Szlovákia 16 alkamazottat vehet fel diplomáciai és konzuli képviseletére, Szlovénia és Horvátország viszont egyet sem. A listán összesen 48 ország található.

