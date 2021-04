Szlovákia fogta magát és megcibálta az orosz medve bajszát. Ez kemény lépés, de a járvány újabb hulláma meg egyenesen brutális lenne

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Már Szlovákiába is begyűrűzött az orosz titkosszolgálat emberei által Csehországban végrehajtott gyilkos robbantás botránya. Szolidarítunk a csehekkel, ki is penderítünk pár oroszt a pozsonyi nagykövetségükről.

Da szvidányija diplomaták!

A szlovák kormány úgy döntött, határozottan kell reagálnia, ha Moszkva már a régiónkban is kedvére gyilkolászik. Ahogy azt tette 2014-ben is a szlovák határtól nem messze található cseh lőszerraktárnál, mint ahogy az pár napja kiderült. Azóta a csehek kiutasítottak 18 titkosszolgálati tevékenységgel gyanúsítható személyt a prágai orosz követségről, amire a dühöngő Moszkva szinte minden cseh diplomatát hazaküldött az orosz fővárosból. Az adok-kapok csütörtökön is folytatódott, mert a csehek nem törődtek bele a dolgok állásába, és példátlan sok - mintegy 70 - orosz külügyesnek mutattak ajtót. Eduard Heger miniszterelnök most keményen kiállt Prága mellett, és egy hetet adott három orosz nagykövetségi alkalmazottnak arra, hogy elhúzzon Szlovákiából.

Szlovákia feltűrte az inge ujját

Ezen a döntésen olyan nagyon nem is lehet csodálkozni, a szlovák külügyminiszter már három napja jelezte, a válasz a szombaton kipattant cseh-orosz konfliktussal kapcsolatban határozott lesz. Már akkor megjósolta Ivan Korčok, hogy nem lesz kétség afelől, hol áll a Szlovák Köztársaság ebben a kérdésben. És tényleg: egyértelmű, hogy nincs kétség. Moszkvában meg tombolhatnak, hogy mit köhög bele ez a szlovák bolha a hatalmas országuk dolgába. Elvégre, egy atommal telezsúfolt rozoga középhatalom azt tesz, amit csak akar: önkényesen elfoglal területeket Grúziától vagy Ukrajnától, aztán segít lelőni egy utasszálító gépet, mert úgy találja jónak és határokat nem ismerve egymás után likvidálná a számára kényelmetlen ellenzékieskedőket. Ez az igazi orosz tempó. De tiltakozni náluk olyan lehet, mint egy hegyomlás méretű részeg matrózt megdorgálni, hogy illetlenül viselkedik a bárpulnál. És most tessék: Szlovákia feltűrte az inge ujját és megcibálta az orosz medve bajszát. Lesz, ami lesz alapon.

Példás szolidaritás

Ezzel a karakán hozzáállásával Pozsony bepótolta azt az "elmaradását", amit 2018-ban láthattunk. Ekkor a halálosztó orosz különítmény - éppen az a két arc, akik négy évvel korábban Csehországban robbantottak - egy elmenekült honfitársukat próbálta kinyírni Angliában, de helyette "csak" egy vétlen britet sikerült megölniük. Emiatt akkor szinte az összes európai uniós tagállam kiutasított legalább egy orosz diplomatát, a Robert Fico pártja uralta Szlovákia kivételével. Hegerék most példát mutattak szolidaritásból.

Ilyen lenne a járvány újabb hulláma

Közben a járványügyi szakértők is hallatják a hangukat, és arra figyelmeztetnek, ha nem lesz meg a kellő átoltottság az országban, a járvány következő hulláma az eddigieknél is súlyosabb következményekkel járhat. Szlovákia ugyanis azok közé az EU-országok közé tartozik, ahol például a legalacsonyabb a beoltott nyugdíjasok aránya, pedig ők alkotják a legnagyobb veszélynek kitett csoportot. Megközelítőleg 4 millió felnőtt embert kellene beinjekciózni ahhoz, hogy hátradőlhessünk és eddig csupán 1,1 millióan kapták meg az oltást vagy várnak arra, hogy sorra kerüljenek. Tehát ha mondjuk 50 százalék körül mozog majd az átoltottság, és nem lesznek olyan szigorú intézkedések, mint télen voltak, a harmadik hullám erősebb lehet a másodiknál.

Pedig a járvány legutóbbi rohama alapos pusztítást végzett. Akkorát, hogy a kórházaink túlterheltsége miatt több mint 3 600 koronavírus-fertőzöttet kellett egyik klinikáról a másikba szállítani az elmúlt hat hónapban. Ez egy olyan embertpróbáló logisztikai művelet volt, hogy az egészségügyi minisztériumnak a katonaság nyújtott segítséget. A védelmi tárca vezetője szerint még a napokban is megközelítőleg 1500 katona vesz részt a Covid elleni harcban.

Túl sok ártatlan lehet a börtöneinkben

És ha már küzdelemről esett szó, nem árt megjegyezni, hogy egy újabb konfliktus körvonalazódik a koalíción belül: két kormánypárt - a Boris Kollár vezette Sme rodina és az Andrej Kiska exállamfő alapította Za ľudí azon kapott össze, hogy milyen sokáig lehet valakit előzetes letartóztatásba helyezni. Kollárék a Szlovák Információs Szolgálat volt igazgatójának, Vladimír Pčolinskýnek a márciusi letartóztatása után kapták fel ezt a témát, mert úgy vélik, az emberük ártatlan, mint a ma született bárány. És ha már a kegyetlen hatóságok előzetesbe rakták a pártfogoltjukat, kutya kötelességüknek érzik úgy módosítani az idevágó törvényt, - akár az ellenzéki Smerrel is karöltve - hogy az megfeleljen Pčolinskýnak, meg annak a díszes társaságnak is, amelyiket Tibor Gašpar volt rendőrfőkapitány, Dušan Kováčik korábbi speciális ügyész és Monika Jankovská exbíró neve fémjelez.

