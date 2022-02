Szlovákia hivatalos segítséget kért, Csehország 50 rendőrt küld a szlovák-ukrán határra

Csehország 50 rendőrt küld a szlovák-ukrán határra, akik segédkezni fognak az országhatárt átlépők regisztrációjánál - közölte hétfőn a Twitteren a cseh rendőrség. Részleteket biztonsági okokból nem hoznak nyilvánosságra.

Fotó: TASR

Vít Rakusan belügyminiszter a ČTK hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, hogy a rendőrök kedden utaznak el Szlovákiába.

"Szlovákia hivatalos rendőri segítséget kért, az ötven főből álló rendőri csapatnak holnap kellene elindulnia" - jelentette ki a miniszter.

Csehország már korábban felajánlotta Szlovákiának, hogy kész rendőröket és katonákat küldeni a szlovák-ukrán határ védelmére.

Rakusan úgy vélte, hogy a szlovák határvédelem megerősítése Csehország érdekeit is szolgálja, s az ott szerzett tapasztalatokat is fel tudják használni. "Pontosabb képet kaphatunk arról is, hogy a menekültek mekkora hányada tervezi a továbbutazást Csehországba" - jegyezte meg a tárcavezető.

A szlovák belügyminisztérium hétfőn azt közölte a ČTK-val, hogy az európai uniós Frontex ügynökséghez fordul a határvédelem megerősítése érdekében. A 98 kilométer hosszú szlovák-ukrán határ egyben a szabad mozgást biztosító schengeni övezet külső határa is. Pozsony néhány nappal ezelőtt 1500 katonát rendelt ki a határvédelem megerősítésére.

Hivatalos szlovákiai kimutatások szerint hétfő délig több mint 30 ezer ukrán állampolgár lépte át a szlovák-ukrán határt, s a menekülők száma folyamatosan emelkedik. Többségük szlovákiai rokonaihoz, ismerőseihez tart, s eddig csak kis számban kértek elszállásolást a szlovák hatóságoktól.

A cseh belügyminisztérium korábban közölte, hogy az első hullámban mintegy ötezer ukrajnai menekültre számít. A menekültek csehországi tartózkodásának finanszírozására a kormány 1,5 millió koronás pénzalapot különített el.



(MTI)