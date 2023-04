Szlovákia a lakásárak terén már Olaszországot is utolérte – sokkal többet fizethetünk egy ligetfalui lakásért, mint egy genovaiért

Az elmúlt években folyamatosan nőttek a lakásárak Szlovákiában, megelőzve ezzel Olaszországot ezen a téren. Még ettől is gyorsabb növekedést jegyeztek fel a szomszédos országok, egyikben például a legdrágábbak az ingatlanok az EU-n belül – írj a HN.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Pozsonyban Ligetfalu városrésze mondható közkedvelt régiónak az elérhetőbb lakásárak miatt. Egy teljesen felújított háromszobás, 74 négyzetméteres lakás jelenleg ott megközelítőleg 260 ezer euróba kerül. Összehasonlítva például az olaszországi Genovával, amelynek kb. ugyanannyi lakosa van, mit a szlovák fővárosnak, ott egy háromszobás lakást, ugyanilyen méretben 240 ezerért lehet megvásárolni.

A tényt, hogy a lakásárak szempontjából Genova kezd elérhetőbb lenni, mint Pozsony, az összeurópai adatok is igazolják. A Deloitte vállalat adatai szerint két évvel ezelőtt Szlovákiában a 2 ezer euróhoz közelített egy újépítésű ház ára négyzetméterenként. Olaszország akkor 17 százalékkal drágább volt ezen a téren. Ez viszont azóta változott. Az Eurostat szerint 2021-ben és 2022-ben 30 százalékkal emelkedtek az ingatlanárak Szlovákiában, míg Olaszországban csak 6,5-tel. Szlovákia már 2020-ban is a volt keleti blokk keretén belül az első helyen állt a lakásárakat illetően, a nyugati országok közül pedig Írországot is megelőzte.

A Deloitte adatai szerint az unión belül Ausztriában a legdrágábbak az ingatlanok, nyugati szomszédunknál ugyanis a lakásárak 4457 euró/négyzetméteren állnak. Ezt követi Franciaország 4421 euró/négyzetméterrel, valamint Németország 4100 euró/négyzetméterrel.

Az Eurostat szerint 2015 és 2022 között 75,5 százalékkal emelkedtek az ingatlanárak Szlovákiában, a szomszédos országoknál viszont még ennél is nagyobb mértékben. Magyarországon például ebben az időszakban a növekedés 153,6 százalékos volt, Csehországban pedig 115,3 százalékos. Olaszországban mindössze 7 százalékos növekedést jegyeztek fel, Németországban viszont 63 százalékosat.

A Szlovák Nemzeti Bank szerint 2022-ben Szlovákiában az ingatlanárak átlagban 2639 euró/négyzetméteren mozogtak.



(hnonline.sk)